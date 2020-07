Mataron a golpes a una empleada hotelera

miércoles, 15 de julio de 2020 00:45

Una empleada hotelera de 50 años fue asesinada a golpes en la cabeza en su casa del partido bonaerense de Florencio Varela y los investigadores intentan determinar si se trató de un homicidio en ocasión de robo, tal como denunció su marido, quien dijo que la habían matado tres encapuchados que asaltaron la vivienda.



Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a Télam que el hecho de robo aún no pudo ser acreditado, por lo que no se descartan otras hipótesis como la posibilidad de que se haya tratado de un femicidio. Los investigadores explicaron que todo comenzó la madrugada de ayer cuando la víctima, identificada como Lucrecia Borda (50), estaba en su casa de dos plantas ubicada en la calle 1149 al 1100 de la localidad de Ingeniero Allan, junto a su marido.



Según el testimonio del hombre, al menos tres delincuentes encapuchados y con guantes ingresaron al inmueble a través de una ventana del primer piso que tenía rota el pestillo mientra dormían. Los delincuentes atacaron a la mujer con un elemento duro y falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones en el cráneo.



Su esposo, de 53 años y también empleado de un hotel, sufrió cortes en sus brazos y en el lado izquierdo del tórax y arañazos en la nuca, explicaron las fuentes policiales. De acuerdo a la denuncia, el hombre les entregó una suma de dinero en efectivo y los delincuentes escaparon por el mismo lugar por el que habían ingresado.



Efectivos de la comisaría local fueron alertados por el ataque y, al llegar al lugar, comprobaron que la víctima había fallecido. El fiscal Hernán Bustos Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada en Florencio Varela, dispuso una serie de peritajes en busca de rastros de los ladrones.



Los policías encontraron en el techo de la vivienda un bolso con algunas pertenencias de la víctima, aunque mantienen varias sospechas respecto al hallazgo. "Es como si hubiese sido colocado intencionalmente", dijo una fuente de la investigación.



Si bien la principal hipótesis es la de un robo, los pesquisas no descartaban un femicidio debido a algunas inconsistencias en el relato del esposo. Es que el hombre no supo decir cómo fue que atacaron a la mujer ni recordaba ciertas secuencias del hecho, como el momento en el que él también resultó herido.



Los investigadores secuestraron en la casa un bate de béisbol que no tenía manchas de sangre y que será peritado para descartar que haya sido utilizado en el crimen. Además, el resultado de la autopsia determinó que la víctima habría fallecido entre las 0 y las 3 de la madrugada y el marido llamó a la Policía cerca de las 4.30. El fiscal Bustos Rivas aguardaba una serie de medidas tendientes a dilucidar el asesinato de Borda.