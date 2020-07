Covid - 19: La Rioja asegura que la provincia está en el pico de la pandemia

miércoles, 15 de julio de 2020 18:15

El jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna, aseguró hoy que la provincia atraviesa "el momento más preocupante" en relación a los contagios con coronavirus y señaló que "está en el pico de la pandemia".



"No podemos asegurar lo que va a pasar en el futuro, pero a nivel provincial es el momento más preocupante, La Rioja está en el pico de la pandemia", declaró el ministro a periodistas, a los que explicó que "entre el 80 y el 90%" de la población local tiene "menos de 50 años.



Luna resaltó, al respecto que ningún contagiado en la provincia "fue víctima fatal ni necesitó hospitalización, fueron tratados todos como leves". Sobre el cumplimiento de la cuarentena en Fase 1 en el territorio riojano, manifestó que "se dispusieron fuertes controles en los barrios de la Capital", donde "se encuentra el mayor porcentaje de contagios".



"La ministra de Seguridad y Justicia, Gabriela Asís salió personalmente a supervisar los patrullajes. Sí, hay juntadas, pero cuando pasa el móvil policial la gente se dispersa", indicó el secretario riojano. El funcionario además se refirió al hecho de que en las últimas horas hubo desencuentros con respecto a los comercios, si debían abrirse o no, entre el municipio de la Capital y el Gobierno provincial, incluso con movilizaciones de comerciantes apoyadas por las autoridades municipales.



Luna dijo que habló con la intendenta Inés Brizuela y Doria y que le explicó que "se estaba confundiendo el eje de los problemas, que no son los comercios, sino que la gente sale de la casa", señaló. "Volver a Fase 1 no es agradable para nadie, es una decisión que tiene mucho sentido de responsabilidad por detrás. La hemos tomado porque la aceleración de la curva era muy alta y acá entran albañiles, comerciantes, todos. No es momento de andar haciendo política", resaltó.



En cuanto a si habrá permisos especiales por el Día del Amigo, el funcionario indicó que "no hay ninguna indicación especial por parte del gobernador" y dijo que no se esperan cambios en la situación sanitaria hasta el 20, por lo que "esa clase de reuniones van a estar prohibidas".