Evaluarán las experiencias de enseñanza virtual para aplicarlas en la pospandemia

martes, 14 de julio de 2020 21:15

Las experiencias y capacidades que los docentes hayan adquirido durante el período de enseñanza distancia "no serán descartados" a la hora de retomar las clases presenciales, dijo hoy la secretaria de Evaluación Educativa Gabriela Diker.



La escuela "va a mantener durante un tiempo, no sabemos cuanto, esta modalidad mixta que probablemente venga para quedarse", añadió Diker,



La funcionaria,durante una videoconferencia a la que accedió Télam, aseguró que "estamos registrando aquellas prácticas de enseñanza que los docentes ha desarrollado como practicas novedosas, un poco forzados por la situación".



Diker detalló que esas experiencias están vinculadas a "áreas curriculares específicas , ya que no es lo mismo la práctica de enseñanza a distancia en la Matemática que en la Literatura".



"En este momento que estamos transitando la enseñanza virtual es una condición inevitable, vamos a mantener unos tramos importantes de la educación bajo modalidades no presenciales, que no necesariamente son virtuales", aseguró Diker.



Precisó en este sentido que hay que pensar la Argentina "con esta complejidad que presenta que la conectividad no está universalizada en los hogares ni en las escuelas".



Pero "una vez desarrolladas las competencias y capacidades del sistema educativo para sostener algunas formas de enseñanza no habría razón para desecharlas aún cuando podamos volver plenamente a la presencialidad", completó.