Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la suspensión de las PASO

miércoles, 9 de diciembre de 2020 00:39

La coalición Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires rechazó hoy una eventual suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 2021, al considerar que "no existe consenso institucional" para esa modificación.



“Cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional en el Congreso de la Nación, consenso que además debe involucrar a todos los partidos políticos. Ese consenso hoy no existe", sostiene un comunicado difundido hoy por la coalición que gobierna la Ciudad de Buenos Aires.



En un comunicado suscripto por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Publica, el Partido Socialista, la U.Ce.De, la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata y Partido Demócrata Progresista, todos las fuerzas que integran ese espacio, se afirmó que "las reglas electorales no se deben cambiar a pocos meses de las elecciones".



“Creemos que las elecciones del 2021 se pueden hacer de manera segura: ya tenemos antecedentes de sufragios realizados sin problemas este año, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Con todos los protocolos y previsiones necesarias, las elecciones se pueden llevar adelante sin por ello aumentar el riesgo sanitario o los contagios”, indicaron.



Y agregaron: “Las elecciones Primarias, realizadas de manera transparente, amplían la participación y la competencia en los distintos espacios políticos, permitiendo a la ciudadanía tener peso real sobre las candidaturas. Es también una herramienta que aporta pluralidad y eleva la calidad de la democracia”.



Por último, sostienen que se debe "mantener el calendario electoral previsto para 2021 y llevar adelante las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias como estaba estipulado por ley”.



La posibilidad de suspender las PASO del año próximo había sido planteada por algunos gobernadores peronistas en las últimas semanas, pero cobró más fuerza durante la reunión del presidente Alberto Fernández con los mandatarios provinciales, la semana pasada, durante la firma del Consenso Fiscal.



En esa ocasión, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, los gobernadores plantearon al jefe de Estado la idea de suspender las PASO por motivos sanitarios por única vez el año entrante. El Presidente escuchó la propuesta y pidió que se busque el mayor consenso para llevar adelante el proyecto, incluso entre referentes de la oposición. A mediados de noviembre, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio había rechazado la suspensión al indicar que "dejar de lado las PASO es ser funcional al gobierno de turno".