Gobierno aclaró que las vacunas contra COVID que se colocarán "serán seguras"

miércoles, 9 de diciembre de 2020 13:53

La campaña de vacunación para prevenir el coronavirus incluirá en primer lugar al personal de salud, a las fuerzas de seguridad, a las personas mayores de 60 años y quienes tengan algún riesgo. Ese universo es la "población objetivo" de la campaña. En ese plan, no se hará distinción entre quienes tuvieron o no la enfermedad.

Es decir, quienes hayan tenido Covid, igual deberán vacunarse. Así lo confirmó la subsecretaria de acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien está en Mendoza para coordinar el plan local de vacunación, resaltó el portal MDZ.

La decisión de vacunar sin distinción tiene que ver conque no se sabe el nivel de inmunidad que genera en el cuerpo la propia enfermedad. "Va a ser la campaña más importante de la historia", dijo Vizzotti, quien destacó que Mendoza tiene un sistema sólido y una buena estrategia de vacunación. Vizzotti aclaró que todas las vacunas que se colocarán serán seguras. "Mendoza tiene un programa muy sólido de inmunizaciones. Todas las vacunas que están en proceso siguen los mismos pasos de control y seguridad. No es cierto que haya vacunas que no estén siguiendo los pasos. La mejor noticia es que haya más de una vacuna que pueda estar disponible", dijo la funcionaria.

En principio la intención es vacunar a 12 millones de personas que comprenden la población objetivo. En el medio buscan que no bajen los controles y las medidas de prevención para evitar un segundo brote, como ocurrió en Europa. "Lo primero es que la población del mundo está cansada y preocupada. Ha sido un golpe muy fuerte la pandemia. Tenemos que ser muy transparentes y es lógico que haya preguntas que aún no tienen respuestas. Tendríamos que poder entender que este desafío trasciende cualquier diferencia y necesitamos pensar en conjunto", dijo Vizzotti.

El principal objetivo de la primera etapa de vacunación es bajar la mortalidad. Por eso el foco estará puesto en las personas mayores de 60 años, pues la mortalidad afecta principalmente a esa población. En este sentido destacó que la vacuna no apunta a terminar los contagios sino a proteger a los grupos de riesgo.