Turismo: CAME estimó que en fin de semana largo se recaudaron $4.500 millones

martes, 8 de diciembre de 2020 11:50

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, afirmó que durante el feriado largo se recaudaron más de 4.500 millones de pesos en las economías regionales, producto de la movilización de 500.000 turistas y 700.000 excursionistas en distintos destinos del país.



En diálogo con Télam Radio, el dirigente del sector dijo que este fin de semana sirvió para hacer un balance del comportamiento del turismo, y "poder hacer las correcciones necesarias para el verano". "Fue un fin de semana con una movilización de más de 500.000 turistas, por una parte, y más de 700.000 excursionistas", dijo Werchow, quien explicó que "hacemos esta diferencia ya que consideramos que el turista por lo menos una noche, por lo menos, la realizó en un lugar diferente a su lugar de origen y de vivencia; y excursionista es aquel que sale a la mañana y vuelve a la tarde".



"Sin embargo -remarcó-, el impacto en la movilización económica ha sido importante, considerando que después de ocho meses que estuvimos la actividad turística cerrada, donde éste es el primer fin de semana largo, digamos, en la era de la Covid". En ese sentido, precisó que se movilizaron "más de 3.000 millones de pesos en lo que hace a la movilización turística, y si sumamos con los excursionistas, que fue de casi 900 millones, esto nos da que más de 4.500 millones de pesos ha generado el derrame, digamos, en las economías regionales".



Werchow recordó que la CAME "hizo un pedido formal al Presidente de la Nación, hace aproximadamente 30 días, mediante una nota, que también la hizo extensiva a los ministros como también a los gobernadores, pidiéndoles formalmente que se fije la fecha cierta de apertura turística primero; y segundo, sobre la unificación de los protocolos, ya que no es posible la movilización turística sin una unificación de protocolos".