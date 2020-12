Presentarán en el Congreso un proyecto para suspender las PASO

martes, 8 de diciembre de 2020 11:35

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó hoy que esta semana se presentará en el Congreso un proyecto para suspender por única vez las primarias abiertas simultáneas y obligatoria (PASO) en 2021, una iniciativa impulsada por mandatarios provinciales.



La decisión de enviar el proyecto al Congreso había sido anticipada ayer por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien afirmó que el proyecto que busca suspender las PASO del año próximo, de cara a los comicios legislativos de octubre, comenzará a ser debatido mañana en el Congreso Nacional.



En ese marco, en declaraciones a la radio online FutuRöck, Quintela sostuvo hoy que la propuesta de suspender las PASO permitirá "tener tiempo de recuperar lo perdido", y señaló que, por la pandemia, "se crearon dificultades fundamentalmente en temas educativos, de servicios, obras que no pudimos ejecutar".



"Debemos recuperar ese tiempo perdido de esas actividades que tuvieron problemas", indicó el mandatario provincial. Asimismo, afirmó que "no es un problema económico", al advertir que "es un año de recuperar lo que considero que es un año prácticamente perdido en términos que la programación que tenían los gobernadores quedaron relegadas porque tuvimos que modificar las necesidades del gobierno para lograr la atención para preservar la vida de nuestra gente".



En ese marco, afirmó que el presidente Alberto Fernández "trata de sacar cosas por consensos con los gobernadores y quiere contar con el consenso de todos". Por otro lado, cuestionó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no tener "una mirada federal" respecto al traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. Para Quintela, "él sabe que lo que planteamos es cierto y toda la documentación que tenemos lo sostiene". "Sabe que los distintos gobernadores se opusieron a esa política arbitraria y discrecional que no pasó por el Congreso", aseveró el gobernador de La Rioja.