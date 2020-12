Vilma Ibarra destacó que el 2021 viene con vacunas y reactivación económica

viernes, 4 de diciembre de 2020 11:27

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, analizó hoy que el 2020 fue "un año muy difícil, muy duro para la Argentina y para el mundo" pero que el año próximo trae consigo los "resultados del esfuerzo realizado" que se traducen en "vacunas y reactivación económica".



"Este fue un año muy difícil para los argentinos y las argentinas, la pandemia lastimó nuestra vida y una economía que ya venía lastimada. Todos perdimos algo, y ahora tenemos una luz, con un país que empieza a reactivar su actividad y el horizonte de la vacuna", dijo la funcionaria a modo de balance, en una entrevista brindada a la radio online FutuRöck.



Ibarra puntualizó que "fue un año de muchísimo trabajo y es razonable que no luzca porque fue muy duro para todos, para el mundo en general". Del mismo modo, confió que en el Gobierno "no tuvimos tiempo de asentar equipos" ya que rápidamente, en el inicio de la gestión, "se desató la pandemia" pero señaló que, pese a eso, "se hizo, se llegó al objetivo, logramos que no se saturara el sistema de salud, seguimos hoy con pandemia, y por eso no tenemos que bajar los brazos todavía".



"Claro que es difícil trabajar con la gente que ya está muy cansada, pero vemos un 2021 que viene con vacunas, con un proceso de vacunación, con los desafíos de recuperar una vida cotidiana mucho más amable y un país mucho más igualitario donde si bien antes discutíamos si el Estado tenía que ser fuerte, hoy eso ya no se discute más", puntualizó.



Por otro lado, Ibarra insistió en la necesidad de una reforma judicial, al señalar: "Nos damos cuenta día a día que la justicia sobre todo la federal es una justicia que no convence a nadie. Creemos los ciudadanos que no hay Justicia independiente, proba, y es muy difícil crear una sociedad robusta sin una justicia sin confianza de sus ciudadanos".



"No creemos que la Justicia sea independiente, por eso es importante la reforma judicial", sostuvo la funcionaria. Finalmente, dijo que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, "cuenta con toda la confianza del Presidente y su respaldo" e insistió: "Somos muy firmes en decir que queremos una reforma judicial sabiendo que en nuestro país se ha manipulado mucho la justicia".