Disminuyó el 30% la importación de indumentaria

viernes, 4 de diciembre de 2020 12:17

Las importaciones de indumentaria totalizaron US$ 17,6 millones y 691 toneladas en septiembre último, lo que representó caídas interanuales de 30,6% y 36,1%, respectivamente, informó la cámara sectorial, según la cual en los próximos meses continuará la tendencia a la baja en las compras externas de esos productos. Eso se debe al “impacto de la pandemia de Covid-19 en el comercio, el aumento de controles cambiarios que inciden en la operatoria de importación y la crisis de consumo en el mercado local”, explicó la Cámara Industrial de la Indumentaria (CIAI).



Los precios promedio por kilo importado, en tanto, registraron un incremento por segundo mes consecutivo, esta vez de alrededor del 8,6%, hasta un promedio de US$/Kg 25,5 frente a doce meses atrás. En el acumulado enero-septiembre, las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior, pero “en niveles similares a 2015 en términos de valor”, señaló la CIAI.



En efecto, con US$ 192 millones y 8.900 toneladas hasta el tercer trimestre, la contracción alcanzó a -32,4% en dólares y -27,4% en kilos. Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno de los US$/Kg 20,13, con una baja interanual del acumulado del período del -6,8%. Respecto de los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar con el 52,9% de los dólares y el 66,6% del volumen durante enero-septiembre, y un precio promedio de 16 US$/Kg.



Bangladesh mantiene el segundo lugar con el 6,7% de los kilos, seguido de cerca por Vietnam (el segundo origen en términos de dólares), mientras Camboya fue el único país que ganó posiciones, con 14,6% de suba interanual en lo que va del año. En lo que respecta a la región, en septiembre entraron desde Perú US$ 1,2 millón, con lo que desplazó a Brasil como el principal país de origen sudamericano de las importaciones, ya que totalizó US$ 5,3 millones para el período enero-septiembre (frente a US$ 4,9 millones de Brasil), con un precio promedio de 51,5 US$/Kg.



En septiembre volvieron a resaltar las importaciones de indumentaria utilizada en el sistema sanitario, con US$ 1,5 millón y un promedio de US$/Kg 17, seguidas de remeras, camisetas interiores de algodón y pantalones de hombre de algodón. En enero-septiembre, por grandes categorías, los abrigos capturaron el 23,1% de las compras externas (76% de origen chino), seguidos por pantalones (diversos orígenes) con 16,6% y los sweaters de fibras sintéticas, con 16,4% del total.