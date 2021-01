El gobierno pidió "no bajar la guardia" con el coronavirus

jueves, 31 de diciembre de 2020 21:22

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, pidió hoy "no bajar la guardia" ante la pandemia del coronavirus, porque la población necesita seguir cuidándose "un tiempo más" y convocó a los argentinos a estar "preparados para que, ni bien superemos este desafío, podamos poner toda nuestra energía en volver a poner en marcha el país que necesitamos y queremos".



En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, Wado de Pedro realizó un balance del año que concluirá esta medianoche, donde destacó la tarea realizada por el personal de salud y pidió a la población que no abandone los cuidados para mitigar el avance del coronavirus.



"Quiero remarcar y agradecer en este año que termina el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de la salud, que han puesto el cuerpo y hasta su vida en la pelea por cuidarnos.



Wado de Pedro señaló que "ha sido un año muy duro. Nos tocó vivir algo que nadie esperaba. Una pandemia que puso al mundo de cabeza. Pero los argentinos y las argentinas, cada uno desde su lugar, la estamos peleando", destacó.



En esa línea, el titular de la cartera de Interior dijo: "Sé del esfuerzo y también del cansancio que tenemos todos y todas, de las ganas de volver a la normalidad. Pero todavía no podemos bajar la guardia. Falta menos, y necesitamos seguir cuidándonos un tiempo más"



El funcionario señaló que "hoy se abre una esperanza en el mundo y en nuestro país, que esta semana comenzó la campaña de vacunación. Los primeros en recibirla son las y los que nos cuidan", en alusión al personal de Salud.



Wado de Pedro también destacó que "tenemos que estar preparados para que, ni bien superemos este desafío, podamos poner toda nuestra energía en volver a poner en marcha el país que necesitamos y queremos".



En ese sentido, el funcionario agregó: "Una Argentina más federal, con más y mejor trabajo, con igualdad de oportunidades en cada región. En definitiva, un país que nos permita a todos y todas poder realizar nuestros sueños y proyectos en el lugar en que nacimos o elegimos vivir con nuestros seres queridos".