El Gobierno Nacional confirmó que esta semana se firma convenio por la vacuna rusa

jueves, 3 de diciembre de 2020 10:40

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que "esta semana estamos firmando el contrato con Rusia" por la vacuna contra el coronavirus y precisó que se podrá "vacunar a 300 mil personas antes de fin de año".

"Le pegué la última leída al contrato y entre hoy, mañana o pasado a más tardar está terminado el tema", dijo el Presidente en declaraciones a El Destape Radio, en las que reiteró que se vacunarán 5 millones de personas en enero y otras 5 millones en febrero.

Por otro lado, aseguró sobre su mandato en tiempo de pandemia, que "lamentablemente", será recordado como "el presidente de la pandemia", pero destacó que, en este primer año de su gestión de Gobierno, que se cumple el próximo 10 de diciembre, habrá acumulado justamente por ese hecho "una experiencia que ningún presidente tuvo".

"La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué (...) El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta".

Los fabricantes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V afirmaron que el precio de cada dosis será inferior al anunciado por los principales competidores, Pfizer y Moderna.

"Traduciendo jerga farmacéutica: el precio anunciado de Pfizer de $ 19.50 y Moderna de $ 25 y $ 37 por dosis en realidad significa un precio de $ 39 y $ 50-$ 74 por persona", escribieron en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter @sputnikvaccine.

Aclararon que esos valores se deben a que "se requieren dos dosis por persona para las vacunas Pfizer, Sputnik V y Moderna".

Aunque no especificaron cuál será el precio de Sputnik V, sus fabricantes prometieron que "será mucho más bajo".

La publicación de Sputnik V se da luego de que el CEO de la farmacéutica estadounidense Moderna, Stéphane Bancel, dijera al semanario alemán Welt am Sonntag (WamS) que el precio de su vacuna estaría entre los 25 y 37 dólares cada dosis, de acuerdo al pedido que haga cada Gobierno.

"Es un precio justo, dada la carga que supone para el sistema sanitario cada caso grave de Covid-19. Para nosotros no es cuestión de las ganancias", dijo Bancel, según la agencia Europa Press.

Además, señaló que el objetivo de Moderna es fabricar 20 millones de dosis de vacuna en lo que resta del año y que "una pequeña parte" estará disponible para los países europeos.

"De momento no tenemos nada firmado pero estamos cerca de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea. Queremos proveer a Europa (de la vacuna) y estamos llevando a cabo unas negociaciones constructivas", señaló el ejecutivo.