Tragedia de Flores: el joven detenido aseguró que no vio al niño que mató y que escapó por miedo

domingo, 27 de diciembre de 2020 18:48

El acusado por la tragedia de Flores Ricardo Papadopulos declaró ante la Justicia que no vio a Débora Inés Agosti ni a su hijo de cinco años Isaac Sus, a los que atropelló el 17 de diciembre en Directorio y San Pedrito en Flores. La mujer permanece internada por las heridas que sufrió en el accidente, mientras que el chico murió.

Uno de los abogados del joven de 21 años, Roberto Herrera, dijo en diálogo con TN que su defendido declaró por Zoom que “un camión le obstaculizó la visión”, que habría cruzado en rojo, y que el semáforo “estaba a favor de él” cuando llegó a la esquina donde se produjo el accidente. Negó que hubiera tomado alcohol.

Sostuvo que el joven no hizo referencia a qué velocidad circulaba al momento del accidente, que el semáforo estaba en verde y que “no podía imaginar que alguien cruzaba la calle”. Reiteró que a la mujer y su pequeño hijo el semáforo les “cambió a rojo a mitad de la avenida”. Explicó que si el conductor “los hubiera visto habría tratado de esquivarlos”.

En este sentido, el letrado indicó que el conductor “se dio vuelta para insultar al camionero” que había cruzado mal y, por esta razón, “no vio que había unas personas que estaban cruzando” y “se encontró con el accidente”.

En línea con lo que había dicho previo a la declaración del joven, Herrero sostuvo que Papadopulos manifestó ante los investigadores a cargo de la causa que “se fue por temor” del lugar, que “nunca se imaginó” que había atropellado a un nene “y menos que había muerto”. A su vez, reveló que su representado se enteró de las consecuencias de sus actos al día siguiente y que dijo que “pensó en matarse”.

Herrera también contó que Ricardo Papadópulos es padre de dos varones, de 7 y 2 años. Y negó que su papá, Rubén Papadópulos, se haya entregado a la Justicia con el fin de obstaculizar la causa. “No fue para demorar la entrega de su hijo. No estuvo con su hijo después del accidente. Los padres están separados y Ricardo vivía con su mamá en Ramos Mejía”, precisó.

A su vez, agregó que el joven “nunca le devolvió el auto” a Rubén. “Le dijo que había tenido un accidente y cortó el teléfono. El padre presumió dónde podría estar el auto porque era una cochera en la que lo estacionaba”.

Herrera explicó que se contactó con ellos el 24 de diciembre y que les manifestó que tenía intención de entregarse. Le plantearon que esa “era la mejor opción”, que luego se comunicó nuevamente con ellos y que acordaron que se presentara ante la Justicia, lo que se produjo el viernes.

El joven se entregó después de estar prófugo durante nueve días y está detenido. Fue a la alcaldía 14 de la Policía de la Ciudad acompañado por un abogado y su padre Rubén Papadopulos, que estuvo preso pero fue liberado por falta de mérito.

Un testigo clave, que aún no se presentó ante la Justicia, es un amigo del conductor que estaba de acompañante al momento del accidente. “Mi defendido sabe quién es la otra persona del video, estamos tratando de ubicarla”, sostuvo el abogado. Y aclaró que “no está prófugo porque no está identificado” y que la Fiscalía no pudo preguntarle el nombre porque Papadopulos “no respondió preguntas”.

Fuente: TN