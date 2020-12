Se reportaron 432 nuevos casos de coronavirus y 13 muertes en CABA

sábado, 26 de diciembre de 2020 11:33

Un total de 432 nuevos casos y 13 fallecimientos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 169.121 el número de contagiados y a 5.823 el de fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia.



En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva era hoy del 23,5%, según informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria. Además, precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas actualmente 106 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.



En los casos moderados, la ocupación es de 12% (180 sobre 1.500 disponibles) y, en los leves, de 3% (153 sobre 5.000). La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos, se ubica en el 3,44%. El parte del Gobierno porteño de hoy añadió que 453 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 144.009 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.



Por otra parte, el sistema de salud del distrito notificó 163 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en la Ciudad, con lo cual el total acumulado llegó a 128.655, mientras que no se registraron fallecimientos (1.809 acumulado) y 281 fueron dadas de alta (114.663 acumulado).



Desde la llegada de la pandemia a la Argentina, en marzo último, fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires un total de 939.425 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 31,7%, de los cuales 556.209 se realizaron a residentes del distrito, con una positividad del 30,9%.



Del total de los 3.246 hisopados reportados ayer (18,3% de positividad), 2.157 se realizaron a residentes de la Ciudad (11,6% de positividad); en tanto en los últimos siete días se realizaron 10,1 test cada mil habitantes.



Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños ayer fueron notificados 3 nuevos casos de coronavirus, mientras que 10 personas ya fueron dadas de alta y no se registraron decesos. El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 283, mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo es de 17.664, las altas acumuladas son 16.481, y la tasa de letalidad es de 1,6%.