"Papá, hay una nena jugando afuera", filmaba a su hija y vieron un fantasma

sábado, 26 de diciembre de 2020 00:00

Daniel y su señora habían salido a comprar una gaseosa para cenar. Comieron. Hicieron la sobremesa y, antes de irse a acostar, mientras el hermano de Bianca jugaba con el celular, Bianca salió un rato a jugar a la entrada de su casa en el barrio Telefónico.

Bianca estaba por jugar cuando escuchó a una niña en la calle: “Asustada, entró a la casa y me dijo: ‘Papá, hay una nena jugando afuera’. Salí, miré y nada. Le dije: ‘No hay nada, mi amor’. Pero me senté en el escalón del garage. Y saqué el celular”.

A Daniel le habían robado un celular hace un tiempo y pilotea estos días con uno de menor calidad en la imagen. Se distingue sin problemas a Bianca en ojotas, remera blanca y pantalón rosa. Y también se escucha el grito que asustó a Bianca: “El video no se editó, no se manipuló bajo ningún sentido. Tengo el video en mi celu tal cual se filmó”, explica el papá.

“Cerca de la 1 es raro que haya niños jugando afuera. Y el grito me pareció muy raro. Se lo mostré a mi mujer. Y me dijo: ‘Subilo’. Nunca suelo publicar con mi nombre real, pero aquí no me contuve. Quedamos asustados y cuando veíamos el video, con mi mujer vimos una sombra detrás del auto estacionado, alguien asomándose. Eso lo vi cuando vi el video”.

“Cuando fui a guardar el auto, prendí las luces. Mi mujer estaba en el portón, controlando que no me pasara nada. Bianca estaba detrás suyo, también mirando. Metí el auto y nos fuimos a dormir. No es la primera vez que me pasan cosas así".

"A veces pasaron cosas extrañas o voces al oído, pero muy de vez en cuando. Nunca como ahora. Tratamos de que Bianca no vea cosas así en la tele y la apagamos si mira algún programa con estas cosas que dan miedo. Siempre me pregunta: ‘Papá, ¿eso no existe verdad? ¿Verdad que eso no existe?’”.

Fuente: El Tucumano