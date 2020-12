Mataron a puñaladas a una peluquera en Del Viso y por el femicidio detienen a su pareja

viernes, 25 de diciembre de 2020 17:15

Una peluquera fue asesinada a puñaladas en su vivienda de la localidad bonaerense de Del Viso y por el femicidio detuvieron a la pareja de la víctima, que se había escondido en una zona de matorrales tras el crimen, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho se registró anoche en una casa ubicada en la calle Doctor Ignacio Pirovano al 7900, en dicha localidad del partido de Pilar, en la zona norte del conurbano, en donde residía la víctima, identificada por la Policía como Verónica Alejandra Soria (42).



Voceros policiales informaron a Télam que efectivos del Comando Patrulla Pilar acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo de una mujer apuñalada. Una vez en la vivienda, los agentes se entrevistaron con la hija de la mujer, de 19 años, quien se comunicó con el teléfono de emergencias luego de encontrar a su madre ensangrentada y tirada en la cocina.



La víctima tenía heridas punzo cortantes en el cuello y en el pecho y luego del arribo de una ambulancia una médica constató el fallecimiento de Soria. La hija de la mujer les refirió a los uniformados que antes había estado en la vivienda junto a su madre –de profesión peluquera- y la pareja de ella, al que identificó como Cristian Cano Báez (28), de nacionalidad paraguaya.



Luego se retiró de la propiedad y al regresar halló a su madre malherida, pero el concubino ya no estaba presente, informaron fuentes policiales. De acuerdo al relato de la joven, Cano Báez convivía con su madre desde hacía tres años. De inmediato se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de esa jurisdicción, que dispuso la presencia en de los peritos de la Policía Científica en la escena del crimen.



En tanto, luego de las primeras tareas de campo realizadas por efectivos de la comisaría 3ra. de Del Viso y de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Pilar, lograron establecer que el presunto femicida se había escondido en una zona de matorrales ubicada a unas diez cuadras de la propiedad de Soria.



Hasta allí se movilizaron los policías y finalmente aprehendieron a Cano Báez, quien de manera espontánea le dijo a los efectivos que había asesinado a su pareja, aunque su confesión carece de validez legal hasta tanto lo ratifique durante la declaración indagatoria ante el fiscal de la causa. Por su parte, se aguardaba esta tarde el informe preliminar de la operación de autopsia practicada al cuerpo de la víctima.