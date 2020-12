Cafiero convocó a respaldar el plan de vacunación que iniciará el Gobierno

viernes, 25 de diciembre de 2020 10:36

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, llamó a la dirigencia política a respaldar el plan masivo de vacunación que iniciará el Gobierno nacional con las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron hoy al país.



"Hoy es un día de mucha expectativa, de mucha esperanza, y el sentimiento que inunda a la mayoría de las argentinas y los argentinos es ese. Y no es el de enojar más a los que ya están enojados, angustiar más a los que ya están angustiados, darle más temor a los que ya tienen miedo. Esa no es una estrategia para una comunidad que trata de salir adelante después de haber sufrido y seguir sufriendo la pandemia", subrayó.



"No hay que ir por ese lado. Nosotros estamos con una mirada mucho más amplia y con la idea de que entre todos y todas, como dice el presidente, nadie se salva solo. Necesitamos de todos y todas para seguir adelante", remarcó Cafiero cuando le preguntaron por el discurso de un sector de la oposición en relación a la vacuna Sputnik V y por la amenaza de iniciar juicios políticos contra funcionarios.



En el mismo sentido se pronunció el ministro de Salud, Ginés González García, quien exhortó a los representantes de la oposición a "no jugar con la esperanza de un país". "Nunca en mi vida he recibido los agravios de los últimos días, pero claramente creo que no se puede jugar con la esperanza de un país. Porque esto no es contra un gobierno sino contra todos los argentinos, en mi modo de ver", señaló Ginés.



Ambos funcionarios hicieron estas definiciones desde la sala de conferencias Malvinas Argentinas de la terminal aeroportuaria de Ezeiza. Allí los acompañó el embajador de Rusia, Dmitry Feoktistov. En los últimos días, un sector de la coalición opositora Juntos por el Cambio -en particular la Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió- mostró una posición muy confrontativa y de rechazo radical al acuerdo con la Federación Rusa para la provisión de la vacuna Sputnik creada por el Centro Gamaleya.



Carrió incluso presentó una denuncia en la Justicia contra el presidente Alberto Fernández, el ministro Ginés y otros funcionarios. La presentación se produjo el mismo día en que el avión de Airbus de Aerolíneas Argentinas AR1060 se encontraba próximo a aterrizar en Moscú en búsqueda de las 300.000 dosis de la vacuna rusa.



En el gobierno y desde los bloques del Frente de Todos en el Congreso objetaron la solidez jurídica de la denuncia presentada por Carrió y atribuyeron su presentación en Tribunales a la intención de "ideologizar mezquinamente las cuestiones de salud" y de "generar una grieta ante la vacuna y la campaña de vacunación", según palabras del propio Cafiero durante una entrevista en el canal TN, el miércoles por la noche.



Desde la Cámara de Diputados, el titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT-Tucumán), también cuestionó la presentación judicial de Carrió. "Los que siempre denuncian se equivocan otra vez", cargó. Y agregó: "La vacuna es una realidad palpable y llegarán millones más, de este (por Rusia) y otros orígenes. Es increíble que a algunos les moleste".



En diálogo con el canal C5N, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) y titular de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, consideró que la presentación judicial de Carrió refleja "un absoluto desconocimiento" por parte de las firmantes sobre las normas que rigen en materia sanitaria y frente a la importación de vacunas por parte de un Estado en contextos de pandemia.



"Todos nosotros, y más la doctora Carrió, que tiene trayectoria, experiencia y llegada a los medios, tenemos una responsabilidad pública. No se puede decir cualquier cosa", criticó Moreau. Y luego definió a los dichos de la líder de la Coalición Cívica como "una declaración ridícula, graciosa, dramática pero de una irresponsabilidad absoluta".



"Las declaraciones de Carrió atentan contra la salud pública la población porque están generando incertidumbre y porque azuza o promueve un comportamiento en la población que puede provocar que mucha gente no se vacune y que termine, por eso mismo, contagiando a otros, teniendo enfermedades muy severas e incluso muriéndose. Yo creo que algún fiscal debería hacerse cargo de esto", añadió Moreau.



La denuncia de Carrió recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga Sebastián Casanello. La presentación lleva la firma de otros tres legisladores de la Coalición Cívica: los diputados Mónica Frade, Juan Manuel López y Mariana Stilman. En las 12 páginas de la acusación se apunta a las autoridades y se menciona la posible comisión de delitos de atentado contra la salud pública, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.