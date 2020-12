Boudou elogió al Gobierno por "sostener los ingresos de parte de la población" en pandemia

viernes, 25 de diciembre de 2020 18:17

El exvicepresidente Amado Boudou aseguró que existen "grandes oportunidades" para la Argentina en el 2021, elogió la gestión del Gobierno durante la pandemia por coronavirus y consideró que "no puede haber aumento de tarifas de servicios públicos".



"El Gobierno se ocupó de sostener los ingresos de parte de la población y además del tema sanitario", dijo Boudou en una entrevista esta mañana con El Destape Radio. Asimismo, recordó que el Gobierno recibió de la anterior gestión un "sistema de salud destruido" y elogió que "la primera parte de la cuarentena se usó para ponerlo en orden".



Boudou, exministro de Economía, también sostuvo que es necesario apostar al "mercado interno" y a proteger "la industria nacional", "aumentar ingresos de la población" y "bajar la tasa de interés". Al ser consultado sobre las empresas de servicios públicos, indicó que "en Argentina no puede haber aumentos de tarifas de servicios públicos", sino que por el contrario "tienen que bajar" y cuestionó al expresidente Mauricio Macri que "hizo un aumento criminal de las tarifas, dejando afuera muchas familias".



"Estamos subsidiando empresas para que tengan ganancias, que luego fugan para pagarle a los accionistas en dólares", dijo. "Yo no tengo dudas de que podría hacerse cargo", aseveró al ser consultado sobre si el Estado podría tomar el control de empresas eléctricas como Edesur o Edenor.



En cuanto a la llegada de las 300.000 dosis de vacunas rusas Sputnik V estimó que "Argentina tiene una logística aceitada" para que la cuestión funcione", afirmó respecto al operativo de distribución de la vacuna que coordina Nación con provincias, y dijo que le llamaba "la atención" la "actitud de algunos sectores de la política y de los medios que no se ponen contentos con esto".



Sobre la marcha del Gobierno, aseguró que "el Presidente hace un gran esfuerzo, pero en el equipo da la sensación que hay una mezcla de poca voluntad y poca convicción en algunas áreas", y consideró necesario "explicar el impacto de algunas medidas, quien gana y quien pierde, porque en las sociedades hay conflictos".



Al ser consultado sobre las palabras de Cristina Fernández de Kirchner sobre el sistema de salud durante el acto del Frente de Todos en La Plata, expresó que "este sistema es ineficiente, donde conviven tres subsistemas sin articularse". "Tiene que haber un mayor grado de coordinación y aquí el gran aporte lo hace el Estado con las compras masivas de remedios a través del PAMI, o el sostenimiento de los hospitales nacionales, provinciales y municipales", evaluó.



Sobre su situación personal, dijo que festejó el hecho de poder pasar estas Navidades detenido pero en su propio domicilio, y recordó que en 2019 en esta época del año estaba en prisión. Boudou envió "un saludo a todos los presos políticos, que aun hay en la Argentina, y para Cristina Fernández de Kirchner, que es la principal perseguida política, aún siendo Vicepresidenta". "Un país que tiene la Vicepresidenta siendo la principal perseguida política habla de una democracia tutelada, de un país sin destino", concluyó.