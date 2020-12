Crecen las exportaciones de carne argentina por demanda récord de China

jueves, 24 de diciembre de 2020 00:00

Las exportaciones de carne bovina sumaron en noviembre 94 mil toneladas y en los primeros once meses del año totalizaron 825 mil toneladas, por US$ 2.510 millones, con un aumento del 10% en volumen respecto a igual lapso de 2019 y por demanda récord de China, aunque con una baja del 8% en la facturación por caída internacional de precios, informó hoy el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).



En noviembre, "el total de los embarques estuvo ligeramente por debajo del máximo más reciente, que se verificó en octubre del año pasado, y fue consecuencia de la recuperación del rubro de carnes enfriadas, con una fuerte presencia de Chile", explicó Mario Ravettino, presidente del ABC.



A ello se sumó "un volumen récord de carnes congeladas con hueso cuyo destino fue China, que fue también el mercado que explica el elevado nivel alcanzado por las exportaciones de carnes congeladas”, destacó Ravettino en el último Informe de exportaciones de carnes bovinas de la entidad elaborado con datos del Indec.



“La evolución de China ha determinado que vuelva a representar más del 80% del total de carnes bovinas exportado por nuestro país, una proporción que se había reducido a mediados de año”, agregó. En noviembre, las ventas hacia China fueron un récord desde que se abrió el mercado, orillando 54 mil toneladas peso producto, dentro de las cuales, casi 10 mil toneladas fueron carnes congeladas con hueso.



También el guarismo mayor que se tenga registro desde que se iniciaron las operaciones, añadió el informe del ABC. “Los cambios verificados en el mercado chino han provocado oscilaciones en los volúmenes remitidos y han repercutido negativamente sobre las cotizaciones, que en la segunda mitad del año pasado tuvieron un crecimiento importante", señaló.



"Si bien el proceso se ha estabilizado, en noviembre de este año el valor medio de las exportaciones de carnes congeladas desosadas había caído 32% comparado con el nivel que había alcanzado en diciembre de 2019”, comentó Ravettino. En otro orden, el ABC manifestó su preocupación ante las reiteradas solicitudes de la República Popular de China debido a la pandemia de Covid-19, las cuales "no cuentan con aval científico ni epidemiológico" y afectan la producción de alimentos cárnicos congelados argentinos.



"No existe evidencia científica que demuestre que el SARS-CoV-2 se transmita por carne bovina, ni por la superficie de sus empaques", remarcó la entidad. Asimismo, destacó que la industria frigorífica adoptó lineamientos sobre buenas prácticas para plantas frigoríficas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, avalados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, en las últimas semanas -debido a requisitos de China y recomendación del Senasa- se implementaron análisis por PCR de personal sin sintomatología ni antecedentes clínicos de Covid-19, y desinfección de cajas y contenedores.