Cafiero: "La oposición tiene que dejar de hacer política barata"

jueves, 24 de diciembre de 2020 00:00

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "no debe haber grieta con las vacunas y la campaña de vacunación" contra el coronavirus y por ello reclamó a la oposición que "deje de ideologizar y de hacer política barata" con ese tema.



Además, reivindicó la unidad del Frente de Todos y destacó que el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner marcan la línea política de la coalición y "garantizan la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación"; mientras el resto son "funcionarios que podemos estar de paso".



En declaraciones al canal TN, Cafiero ratificó las restricciones para el ingreso al país de vuelos y viajeros entre el 25 de diciembre y el 8 de enero y reiteró que los argentinos y residentes que vuelvan de otros lugares deberán cumplir siete días de aislamiento y hacerse el test PCR para determinar si tienen o no el virus Covid-19.



"La Argentina tomó una sola medida con respecto a las vacunas: acordar y a generar contratos y acuerdos para abastecernos de todas las vacunas posibles que la Anmat vaya autorizando", aseveró el funcionario.



Añadió que "lo hicimos con la Sputnik y queremos hacerlo con la de Pfizer", y aseveró al respecto que "continúan las negociaciones con este laboratorio. "Argentina ha demostrado mucha voluntad para adquirir esa vacuna, lo mismo pasa con la de AstraZeneca y Oxford. La Argentina ha desplegado acuerdos con todos los laboratorios que tienen producción de vacunas para que podamos adquirir las necesarias para que todos los argentinos puedan inmunizarse", amplió.



Cafiero sentenció que "la oposición trata de ideologizar las vacunas y las medidas de salud. Pero no tiene que haber grieta en la vacuna ni en la campaña de vacunación". "Y la oposición tiene que dejar de ideologizar y de hacer política barata" con el tema enfatizó.