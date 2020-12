Kulfas pronosticó que la Argentina crecerá sobre bases sólidas

miércoles, 23 de diciembre de 2020 10:31

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que Argentina "crecerá sobre bases sólidas, impulsada por la industria, la construcción, las pymes y las cooperativas". Durante un encuentro con entidades empresariales y sindicales, Kulfas reconoció el esfuerzo de unidad entre el sector privado y los sindicatos, y los invitó a seguir trabajando para profundizar el alcance de la ley "Compre Argentino" para que sea más abarcativa y amplíe el margen de preferencia para las pymes.



"Vivimos un año complicado, pero todo el esfuerzo, lo que hemos sembrado en estos meses va a dar resultados pronto, sobre bases sólidas. Vamos a crecer impulsados por la industria, por la construcción, por las pymes y por las cooperativas", afirmó. El ministro remarcó que "la Argentina encara un proceso de reactivación con el rumbo centrado en la producción y el trabajo" y destacó que "hoy muchos empresarios están reemplazando importaciones y eso significa mayor cantidad de proyectos con orientación exportadora".



En este sentido, invitó a los empresarios pymes a "trabajar con las propuestas y desafíos que tenemos por delante. Trabajar por la ley 'Compre Argentino' es un deseo compartido entre el Gobierno, las pymes, los sindicatos, y de todos los sectores productivos". Los representantes del sector productivo y los sindicatos entregaron el documento con las conclusiones del "Primer Congreso Industrial pyme", organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme) el mes pasado, en el que se comprometen a seguir trabajando por el desarrollo del país fomentando la industria nacional del sector y la generación de empleo.



Kulfas estuvo acompañado por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y los secretarios de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, y de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.



Del encuentro participaron el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el presidente de IPA, Daniel Rosato; Paola Louys, en representación de MNUP, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense (FGV), Héctor Amichetti, y Marcos Meloni, de la Fundación Pro-Tejer, entre otros.



"Tenemos que agradecer todo el apoyo que nos han dado del Ministerio porque es importante la unidad nacional", destacó Rosato.

Por su parte, Louys destacó la presencia de "los trabajadores, los empresarios pymes, los comercios, las empresas" y agradeció "que se hayan puesto al hombro el sostenimiento del trabajo, por la asistencia a la producción y el trabajo".



El titular de la UOM, Antonio Caló, celebró el Congreso que realizaron las pymes y agradeció las medidas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo para preservar el trabajo: "Si no hay empresas, si no hay pymes, no hay trabajo, no hay convenio, no hay país". Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense expresó: "Sentimos que el Ministerio expresa lo que nosotros defendemos: la agenda productiva, el mercado de trabajo, la agenda exportadora".