Jubilados: lograron dictamen sobre la nueva formula de calcular los aumentos

miércoles, 23 de diciembre de 2020 16:42

El bloque de diputados del Frente de Todos, con el respaldo de bloques provinciales, consiguió hoy emitir un dictamen de mayoría sobre el proyecto de movilidad jubilatoria, con lo cual se garantiza su aprobación en la sesión que se desarrollará el próximo 29 de diciembre.



De esta manera, el plenario de comisiones avaló el texto aprobado en el Senado, por el cual las jubilaciones se ajustarán con una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el Indec y por el Ministerio de Trabajo, en base a al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).



El dictamen fue emitido hoy por el plenario de las comisiones que estuvo conducido por los presidentes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto; y de Presupuesto, Carlos Heller; ambos del Frente de Todos. En el cierre del debate, Casaretto destacó el trabajo de la comisión bicameral mixta realizado a lo largo de todo el año y de los 80 legisladores que conforman las dos comisiones y destacó que "42 diputados firmaron el dictamen de mayoría".



El legislador también informó que hubo dos dictámenes de minoría: uno propuesto por Juntos por el Cambio, que cosechó 36 firmas, y otro por el Frente de Izquierda que suscribió el diputado Nicolas del Caño. El despacho de la mayoría reunió el apoyo del Frente de Todos y de los diputados de Córdoba Federal, Pablo Cassineiro; del Frente Misionero de la Concordia, Diego Sartori, y de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón.



Juntos por el Cambio, Consenso Federal y el Frente de Izquierda objetaron que en el proyecto no se incluya a la inflación en la fórmula de ajuste a las jubilaciones propuesta por el Gobierno Nacional. El respaldo de los bloques provinciales es esencial para la bancada del oficialismo conducida por Máximo Kirchner, ya que tiene 117 votos y requiere del apoyo de otros bloques para construir una mayoría.



El apoyo de seis diputados del Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo y cuatro de Córdoba Federal ya le garantiza un piso de 127 votos para poder para convertir en ley el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional. Fuentes del Frente de Todos confían en que también votarán a favor los dos diputados del bloque peronista que integran el interbloque Federal, dos de Acción Federal y uno del Movimiento Popular Neuquino.



A lo largo de la reunión hubo cruces entre los opositores y oficialistas sobre cuál es la mejor fórmula para ajustar los haberes de la clase pasiva, pero el tono subió cuando polemizaron los diputados del Frente de Todos Leopoldo Moreau y de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias.



Moreau cuestionó fuertemente a Juntos por el Cambio, al advertir: "Ustedes destruyeron a los jubilados" en referencia a la fórmula aplicada en el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que aseguró que ese índice "se cambió porque se escucha". "Si ustedes hubieran escuchado en 2017, no hubieran tenido que poner 1000 gendarmes a reprimir, no hubiera habido cientos de detenidos y heridos con balas de goma. Ustedes no escucharon y por eso se desató la represión", aseveró Moreau, lo cual generó un griterío en pleno recinto por parte de los legisladores opositores.



Al sentirse aludido, Iglesias afirmó que "ahora no es necesaria la represión porque no hay nadie reventando una plaza o haciendo piedras con las baldosas. Acá se discute como se hace oposición y no golpismo, como no se transforma en el club del helicóptero, esos son ustedes". Al defender el proyecto, Heller rechazó las críticas de la oposición sobre la eventual "opacidad de la fórmula". "Siento que están tratando de construir una gran posverdad que sirve para desacreditar las acciones positivas de este gobierno", dijo.



En tanto, el diputado del Frente de Todos Germán Martínez señaló que le parece que su bloque "está en el camino correcto" y sostuvo que "esta modificación no es inocua, no es en el vacío, es parte de una política económica y es parte de un proyecto político". Desde la oposición, el radical Alejandro Cacace (UCR-San Luis) reiteró el planteo de Juntos por el Cambio de que la fórmula no contempla la inflación.



"No lo podemos consentir" porque, "al sacarle la inflación, la caída de las jubilaciones no tiene piso y no se establece ninguna garantía para que no haya disminución de los haberes para 2021", observó el legislador. Desde Consenso Federal, Jorge Sarghini, rechazó la fórmula impulsada por el oficialismo y advirtió que "el sistema no cierra con el 50 por ciento de trabajadores en la informalidad", al sostener que "cualquiera sea la fórmula, el problema va a seguir porque el sistema está quebrado con el 50 por ciento de los trabajadores privados esta en negro".



A su turno, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, anticipó su rechazo al texto y recordó que ese espacio se opuso a la fórmula aplicada durante el gobierno de Cambiemos, al adelantar que impulsará un dictamen de minoría que fue elaborado junto con organizaciones de jubilados y la Defensoria de la Tercera Edad.



En tanto, el diputado del PRO Luciano Laspina consideró que "esta formula aumenta el rezago promedio respecto a 2017" y consideró que el índice impulsado por el Gobierno nacional "es inentendible", al advertir que "la van a tener que revisar. Es una fórmula para salir del paso y es una pieza más de la restauración populista".