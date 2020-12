Diputados retomará el tratamiento del proyecto de movilidad jubilatoria

martes, 22 de diciembre de 2020 10:36

El plenario de comisiones de Previsión y de Presupuesto de la Cámara de Diputados retomará hoy a las 10 el análisis del proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria con el debate interno entre los legisladores, que mañana buscarán dictaminar sobre la iniciativa.



Será una nueva reunión informativa a desarrollarse bajo la modalidad de videoconferencia, tal como ocurrió ayer con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Mañana a las 10, en cambio, los diputados que integran ambas comisiones se reunirán en el recinto de sesiones para proceder a la firma presencial del dictamen, ya que la modalidad remota no se encuentra vigente para ese trámite.



Tal como sucedió con el dictamen del proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, los diputados se reunirán en el recinto para evitar hacerlo en una de las salas de comisiones, debido al riesgo sanitario que implica. Por eso, la idea de los diputados es que la jornada de hoy se extienda desde las 10 hasta las 16, como máximo, para posibilitar que aquellos que tengan que viajar para estar mañana en Buenos Aires cuenten con el suficiente margen para trasladarse.



Mañana se escucharán los argumentos de los diputados que no lleguen a exponer hoy y, luego, se procederá a la firma presencial del dictamen, con el objetivo de llevarlo al plenario de la Cámara el martes 29 y convertirlo en ley.



El Frente de Todos cuenta con las firmas para lograr el despacho de mayoría en la comisión de Presupuesto, donde suma 25 de sus 49 integrantes y confía en lograr el acompañamiento del representante del Frente de la Concordia Misionero.



En un dictamen de minoría se expresará el rechazo de los 22 integrantes de Juntos por el Cambio y aún mantiene la incógnita el representante del peronismo cordobés. En Previsión y Seguridad Social, los números están más ajustados, ya que el oficialismo no tiene mayoría asegurada: de los 31 miembros, el Frente de Todos cuenta con 15 y Juntos por el Cambio, con 14, en tanto la Izquierda y el mendocino José Ramón, de unidad Federal, ocupan los otros dos lugares.



El acompañamiento de Ramón le aseguraría al oficialismo el dictamen de mayoría, más allá del anticipado rechazo de la Izquierda, que lo hará con diferentes argumentos y dictamen que los que expone y firmará Juntos por el Cambio.



Con esta previa, el Frente de Todos prevé debatir el tema en una sesión especial que solicitaría para el martes 29. A los 117 votos propios, el oficialismo confía en sumar seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; otros seis del Interbloque Federal y dos o tres más provenientes de bloques provinciales, con lo que totalizaría cerca de 132.



Los rechazos hasta ahora suman a los 114 diputados de Juntos por el Cambio, a cinco del interbloque Federal, dos de la Izquierda y uno de Justicia Social tucumana: un total de 122. El oficialista José De Mendiguren y el macrista Eduardo Cáceres se encuentran de licencia y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, sólo vota en casos de empate.