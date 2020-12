Los destinos turísticos afrontan la temporada con subas del 30%

domingo, 20 de diciembre de 2020 12:28

Los principales centros turísticos reciben visitantes en esta temporada de verano 2020/21, atípica por la pandemia de coronavirus, con distintas alternativas de precios y aumentos de alrededor de 30% respecto de la anterior.



Según Rodrigo Alejandro Sanz, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de General Pueyrredón, "por la quincena se planteó un costo base promedio desde $23 mil para un departamento de dos ambientes y $42 mil para un chalet de tres ambientes".



Los precios, que "simplemente sirven como una orientación ya que puede haber diferentes variaciones", implican "un aumento de 30% con respecto a la anterior", dijo Sanz a Télam.



Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios y Afines (Cebra) indicaron que "los precios varían según la zona y la variedad de servicios".



"En la zona norte la carpa para toda la temporada está $95 mil y la sombrilla $75 mil; en la zona del Torreón del Monje la carpa se ofrece a $100 mil y la sombrilla a $80 mil; y en los balnearios del sur, por Punta Mogotes, desde $65 mil a $120 mil", precisaron.



Marcelo Gómez, responsable de un balneario de Playa Grande, informó que "una carpa para seis personas por toda la temporada ronda los $120 mil, mientras que una sombrilla (para cuatro), $100 mil; por día una carpa costará $3.500 y una sombrilla $2.300".



Fuentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica marplatense confirmaron que una habitación doble en un hotel tres estrellas rondará entre $3 mil y $4 mil la noche en una habitación doble, y los superiores entre $6 mil y $10 mil.



A la hora de comer, en la zona del microcentro de Mar del Plata se ofrecen promociones de pizzas entre $300 y $600, empanadas entre $500 a $630 la docena, menú fijo con plato principal, bebida sin alcohol y postre a entre $650 y $850; hamburguesa, con guarnición y bebida cola a $400 y helado de dos bochas a $120, pero varían en la zona de calle Güemes, Olavarría, Playa Grande y el puerto de marplatense.



Juan Pierino, mozo de un local del Puerto dijo a Télam que "una porción de rabas cuesta $700, mientras que una bandeja de frutos de mar para compartir entre dos personas ronda los $1.300; una porción individual de pastas, entre $400 y $550, un filet de lenguado con acompañamiento $780, una ensalada $380 y una porción de torta $280".



Por otra parte, Germán Repeto, gerente de una cervecería, contó que "una pinta cuesta entre $120 y $160, y unas papas gratinadas para compartir cuestan $350", además de "Happy Hour" con promociones 2 x 1 y guarniciones a mitad de precio.



El precio de los helados también varía: un kilo está entre $800 y $1.100, y un cucurucho con dos bocas entre $130 y $210.



En el caso del transporte, las opciones van desde los vuelos de Aerolíneas Argentinas, con pasajes desde $6.650 en clase económica desde la ciudad de Buenos Aires, a los trenes, que incrementarán sus frecuencias diarias de dos a cinco entre Plaza Constitución y Mar del Plata durante este período estival; mientras que los pasajes en micro, desde Buenos Aires a Mar del Plata rondan entre $1.500 y $2.300.



En el caso de los trenes, "las tarifas no sufrirán incrementos por lo que los pasajes (de ida) se mantendrían en $660 en Primera Clase y $795 en Pulman", informó Martín Marinucci, el presidente de Trenes Argentinos.



En Villa Carlos Paz (Córdoba), el incremento en los precios de hoteles, gastronomía y teatros "ronda entre un 20 y 30% respecto a la temporada pasada", aseguraron a Télam fuentes de la Secretaría de Turismo local.



La villa serrana, máxima localidad turística de Córdoba con unas 75.000 plazas de alojamiento disponibles, marcha a buen ritmo en cuanto a la demanda de turistas que ya realizaron reservas para pasar vacaciones entre enero y febrero.



Las tarifas aproximadas para este verano en locales gastronómicos son: pizza con gaseosa o cerveza a $400, lomo con papas y gaseosa o cerveza a $450, parrillada para dos a $1.600, milanesas con papas a $500, rabas para dos personas a $750, pastas a $350, cerveza de litro a $300, Gaseosa de litro a $130, vino a $350, agua a $120 y sushi 45 piezas a $1.250.



El paseo en catamarán cuesta $700 (adultos) y $400 (menores); y la aerosilla, $500 (mayores), $400 (menores) y $300 (jubilados).



En Potrero de Garay, Valle de Calamuchita, para enero las reservas de cabañas y casas de alquiler alcanzan a 90%, con precios desde $4.000 hasta $15.000 por día para cuatro personas.



En Mendoza no se registran aumentos en los precios de hospedaje mayores a 20% en diciembre pero se esperan incrementos mayores a partir de enero.



Según Noelia Sahar, de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, los aumentos en las tarifas de hospedaje para diciembre en ciudad capital "no llegan al 20%, pero si habrá un aumento mayor a partir de enero, siempre y cuando tengamos una reactivación y mayor demanda".



Ese aumento sería de otro 20%, por lo que "para 2021 las tarifas tendrían un incremento del 40% en ciudad", dijo Sahar a Télam.



"Debido a la pandemia por Covid-19 no hay un mayor nivel de reservas turísticas respecto a esta misma fecha del año pasado, pero las reservas pueden variar día día debido a que el turista está contratando a último momento", completó.



Desde el Ministerio de Turismo de Mendoza indicaron que los precios de las habitaciones en hoteles con base doble con desayuno van desde $2.200 a $12.000 y las cabañas van desde $5.200 (para cuatro personas), $ 6.200 (seis personas) y $7.200 (ocho personas).