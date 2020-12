Vizzotti detalló que 60.000 trabajadores de la salud tuvieron COVID y 362 murieron

miércoles, 2 de diciembre de 2020 11:01

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó hoy que 60.145 trabajadores de la salud contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales 362 fallecieron, y explicó que se sensibilizó la determinación de casos sospechoso en ese sector, con un solo síntoma.



Durante el reporte que brinda los miércoles sobre la situación epidemiológica, la funcionaria indicó que "en Argentina se han confirmado por laboratorio, desde el inicio de la pandemia y hasta el 26 de noviembre, 60.145 contagios de trabajadores de la salud, lo que representa un 4,3 del total de casos confirmados de Covid-19 en el país".



"Del total de trabajadores, que incluye al personal administrativo, 59.492 no tenían antecedente de viaje y 653 al inicio de la pandemia tenían antecedente de viaje", precisó.



Asimismo, Vizzotti informó que se recuperaron 52.057 trabajadores y que todas las provincias notificaron casos, con una letalidad que alcanzó el 0,60%.



"El porcentaje al principio fue muy importante y luego fue disminuyendo cuando aumentaba el de la población general", afirmó la viceministra de Salud.



También detalló que de los contagios en estos trabajadores, el 66 por ciento de los casos son mujeres, mientras que en el resto de la población es de 49,7, y que la edad promedio es de 39 años.



Al analizar las comorbilidades, las más frecuentes son el asma, la obesidad y la diabetes, pero hubo otros casos por enfermedades preexistentes como Epoc, oncológicas, inmunosupresión, neurológicas, tunerculosis o hepatopatía crónica.



Vizzotti recordó que mañana es el Día del médico, y consideró que "es un día muy particular, un año muy particular, y el mensaje que queremos dar desde el Ministerio, es jerarquizar el equipo de salud, saludar a los médicos y médicas y darles un reconocimiento a quienes en respuesta a esta pandemia han perdido la vida".



Con respecto a las cifras sobre la pandemia, se informó que el total de fallecidos por coronavirus asciende en el país a 38.928, mientras que fueron notificados ayer 8.037 nuevos contagios, con un total de 1.432.570 infectados.



También se precisó que el promedio de casos diarios de los últimos siete días es de 7.039; la tasa de incidencia es de 3.157 casos cada 100.000 habitantes y la de mortalidad, de 858 personas cada millón de habitantes.



Del total de nuevos contagios, 31.4% son de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que 68.6% corresponde al resto de las jurisdicciones.



El Ministerio también informó que los pacientes en unidades de terapia intensiva (UTI) con Covid-19 son 3.946, mientras que se realizaron 3.926.286 testeos, con una tasa de 86.526 por millón de habitantes. El total de positividad de los testeos es de 42.17%.



Las personas que lograron recuperarse de coronavirus totalizan 1.263.251, en tanto que fueron descartados 1.968.674 posibles contagios.



Del total de personas en cuidados intensivos, el 41,7% se encuentra en Buenos Aires, el 22,4% en Córdoba y el 5,4% en Tucumán.