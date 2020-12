Cafiero: "Se advierte una recuperación de la actividad productiva"

sábado, 19 de diciembre de 2020 08:23

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se manifestó con “mucho entusiasmo” al advertir que “se empieza a mover esta rueda virtuosa de la producción y el empleo” y destacó que comienza a verse "una incipiente recuperación de la actividad” productiva en la Argentina.



“A nosotros nunca nos van a escuchar hablando de brotes verdes, eso fue publicidad permanente; este Gobierno va a hablar siempre del compromiso que tiene de regar la patria todos los días”, dijo Cafiero al realizar una visita al Parque Industrial de Almirante Brown.



Acompañado por los ministros de Obras Públicas Gabriel Katopodis, de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense Augusto Costa y el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares, Cafiero participó de una charla sobre “Panorama para la Industria Nacional”, junto a empresarios del sector, y visitó la fábrica autopartista Industrias Guidi.



Posteriormente, junto con Katopodis y Cascallares, el Jefe de Gabinete anunció el comienzo de las obras de construcción del Paso Bajo Nivel, en la intersección de la Ruta Provincial N°4 y la Avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Burzaco, que demandará una inversión de 1.030 millones de pesos, y que permitirá descongestionar el tránsito en una zona por la que circulan más de 115.000 vehículos diarios.



Durante la charla, realizada en el Salón Auditorio, Cafiero resaltó la participación en la producción de insumos durante la pandemia que realizó el sector de pequeñas y medianas industrias nacionales. “En este país, no hubo que decidir a quién se le ponía un respirador y a quien no, y eso no pasó porque los respiradores se hacen acá. La defensa de un modelo de producción y empleo nos llevó muy lejos. Y fueron todas pymes las que produjeron los insumos”, dijo.



Kulfas a su vez destacó que la “Argentina se está recuperando, liderada por la industria manufacturera y por la construcción”, y aseveró que “al país le empieza a ir mal cuando a los únicos que les va bien es a la rentabilidad de los bancos, y a algunos sectores puntuales muy concentrados”.



“Cuando uno ve que la industria lidera la recuperación, ahí viene el empleo, los proveedores y un crecimiento genuino, sostenido, y eso hace que se reactive el círculo virtuoso, donde más consumo, lleva a más inversión”, subrayó el ministro. Posteriormente, el Jefe de Gabinete recorrió en la localidad bonaerense de Burzaco las instalaciones de Industrias Guidi, una empresa metalúrgica autopartista de capital nacional, con 60 años de trayectoria en el rubro, que se dedica al estampado de piezas, partes de carrocería en acero y el ensamblado de conjuntos soldados.



El Jefe de Gabinete anunció después el inicio de la construcción del Paso Bajo Nivel, en la intersección de la Ruta Provincial N°4 y la Avenida Hipólito Yrigoyen, una obra estratégica que beneficiará a más de 115.000 vehículos que transitan la zona por día, de los cuales un 20 por ciento es de tránsito pesado.



El viaducto tendrá una extensión de 1.206 metros de cruce vial a distinto nivel de la Ruta Provincial Nº 4, por debajo de la Avenida Hipólito Yrigoyen, con dos carriles por mano y dos puentes de hormigón, e incluye la construcción de sendas y calles transversales que completarán el circuito y facilitarán retornos y giros vehiculares, además de desagües pluviales, estación de bombeo, señalización, iluminación y arbolado.



El proyecto, una vez finalizado, mejorará la circulación, evitará congestionamientos y reducirá accidentes. Asimismo, favorecerá a la logística, competitividad y desarrollo de toda la región. Katopodis señaló por su parte que se hizo “un repaso de los últimos detalles antes de iniciar las tareas del Paso Bajo Nivel, que favorecerá la conectividad y que sin dudas va a ser de las obras más importantes del Área Metropolitana".



"La Argentina necesita obras que acompañen el proceso de reconstrucción que ya iniciamos de cara a 2021”, completó. Cafiero y los funcionarios además supervisaron los trabajos de pavimentación que se están ejecutando sobre la Avenida República Argentina, que incluye la construcción de pavimento, cordones y luminaria en 39 cuadras.