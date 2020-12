PROCREAR: sortean 5 mil lotes con servicios para construcción de vivienda

viernes, 18 de diciembre de 2020 17:01

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat sorteará esta tarde cerca de 5 mil lotes con servicios para la construcción de viviendas en distintos puntos del país mediante créditos hipotecarios de Procrear, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos por parte del Estado nacional.



"Esta línea de Procrear era muy esperada por la gente porque permite no sólo construir una vivienda, sino que como son familias que no tienen lote propio generamos lotes en todo el país, con toda la infraestructura", dijo a Télam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini. Señaló que se generaron 5 mil lotes con infraestructura "que sorteamos hoy con una inversión del Estado nacional de más de 20 mil millones de pesos".



El sorteo, que se realizará hoy a las 17 con transmisión por la TV Pública, se realizará entre 38 mil inscriptos a esta línea y llegará a 4.602 beneficiarios con un monto de 4,5 millones de pesos, que incluye la compra del lote y la construcción de una vivienda de 60 metros cuadrados.



Los créditos se ajustan con la fórmula Hogar, a tasa fija con capital ajustable en relación con la evolución de los salarios, según el Coeficiente de Variación Salarial publicado por Indec. La particularidad de esta línea es que genera suelo urbano de calidad a precios por debajo del mercado, y a través del crédito para la construcción fomenta la producción y el empleo.



Scatolini detalló que "cada vivienda de 60 metros cuadrados que va a empezar a construirse en febrero ó marzo genera muchos puestos de trabajo; esto va a generar el año que viene más de 22 mil puestos". Asimismo, agregó que "los lotes que generamos son a valores razonables para poder ser pagados", y observó que en el mercado "la especulación sobre el precio del suelo es muy alta".



Se sortearán un total de 4.602 lotes distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.



Todos ellos implican una inversión nacional de 20.709 millones de pesos, y generarán casi 22 mil puestos trabajo directos e indirectos.Las viviendas se construirán a elección entre los modelos diseñados para Procrear, que ofrece distintos anteproyectos que incluyen planos, imágenes y planillas, adaptables a distintos tipos de terrenos y requisitos constructivos y normativos.



Los proyectos son modelos evolutivos de 1,2 y 3 dormitorios, diseñados para las distintas condiciones climáticas del país. El secretario de Desarrollo Territorial indicó que "desde el 4 de agosto Procrear en sus nueve líneas llegó a más de 100 mil ganadores", y destacó que esto "tiene alto impacto en la economía y la calidad de vida de las familias".



Acerca de las 11 mil viviendas que estaban pendientes de terminación y entrega y que se retomaron en la actual gestión, dijo que "nos quedan 6 mil por entregar, hemos avanzado mucho en terminarlas, muchas eran pequeños detalles y otras eran obras más importantes".



Proyectó que "en el primer semestre del año próximo todas las viviendas serán entregadas". Por otra parte, se refirió a la licitación de nuevos desarrollos urbanísticos: "El viernes pasado abrimos seis licitaciones públicas, esto es parte de la reconstrucción, poder volver a licitar proyectos de viviendas en Argentina que hacía más de cuatro años que no se licitaba ninguna obra".



"Para Procrear estamos planteando en el plan trienal 44 mil viviendas; la idea es que la vivienda sea no sólo parte de una mejora en las condiciones de vida sino también de la reconstrucción de la Argentina a partir del empleo; la vivienda es dinamizadora por naturaleza de la economía", concluyó.