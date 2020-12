Juntos por el Cambio pide explicaciones por la vacuna contra coronavirus

jueves, 17 de diciembre de 2020 00:35

El presidente de la UCR, el diputado nacional Alfredo Cornejo, pidió hoy que el ministro de Salud, Ginés González García, brinde al Congreso un informe sobre la situación de las vacunas contra la pandemia de coronavirus. La solicitud está plasmada en un proyecto de resolución que firman además sus pares de la UCR Claudia Najul, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Lidia Ascárate y Soledad Carrizo. También lo firmaron Carla Carrizo, Estela Regidor, Juan Martín Musacchio, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Alejandro Cacace, Gerardo Cipolini, Mario Arce y Jorge Rizzotti.



En la iniciativa, el ex gobernador de Mendoza le pidió al ministro que informe "los motivos específicos por los cuales fracasó el acuerdo anunciado por el Presidente (Alberto Fernández) la semana pasada con el Laboratorio Pfizer". También reclamó que "brinde un detalle pormenorizado de las exenciones de responsabilidad que ha solicitado esa empresa, con indicación precisa de los argumentos por los cuales se consideraron viables dichas concesiones".



Y pidió que precise si "la vacuna contra Covid-19 llegará a nuestro país antes del fin del año 2020". En tanto, el diputado nacional Federico Angelini (PRO-Juntos por el Cambio) manifestó "preocupación por el retraso que está presentando Argentina para conformar un cronograma de vacunación contra el virus covid-19" y advirtió que "no hay nada concreto" y que hasta ahora "son sólo conferencias de prensa del Gobierno".



"Mientras vemos países que ya han comenzado a vacunar y otros adquiriendo dosis de inmunizaciones, en Argentina reina la improvisación con anuncios que primero aseguraban 10 millones de dosis para el primer trimestre de 2021 y después 300 mil para diciembre, que ahora están en duda", lamentó el diputado por Santa Fe.



Añadió: "De ser los primeros en contar con vacunas, como se vanaglorió el Presidente, pasamos a no tener ni una mínima hoja de ruta para inmunizar a la población". Angelini materializó estas inquietudes en un proyecto de resolución en el cual pidió que el Ministerio de Salud de la Nación informe en detalle el estado de situación real de la compra de vacunas y la infraestructura pública y privada con la que cuenta el país para ejecutar la logística, la conservación y la aplicación que se requiere.