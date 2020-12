Insistieron en la detención del represor Carlos Malatto, acusado por muertes en San Juan

martes, 15 de diciembre de 2020 16:38

El embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, resaltaron la importancia de "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no sólo en el país sino en el mundo" en el marco de una charla que se realizó en Italia, sobre el caso Malatto, organizada por asociación italiana '24marzo Onlus' y auspiciada por la sede diplomática en esa país europeo.



El encuentro se realizó vía Zoom con el fin de conseguir la detención y el procesamiento del represor ítalo-argentino Carlos Malatto y además colaborar para que se logre su extradición a la Argentina, según indicaron en la charla.



Carlos Malatto, acusado de la desaparición y muerte de unas 30 personas en San Juan, Mendoza y Buenos Aires, goza de total libertad en Sicilia y nunca fue juzgado en Argentina porque se escapó del país, primero a Chile y luego a Italia, donde llegó en 2011, gracias a su pasaporte italiano.



Durante el encuentro virtual, el embajador Carlés ratificó el "compromiso" de las autoridades argentinas en pos de que se juzgue al represor que ha evadido la justicia durante décadas.

"Recién he tenido una reunión con la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y he hablado con el canciller Felipe Solá y me han ratificado el total compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y con las causas que se están llevando adelante en Italia", aseguró el diplomático.



En este sentido, sumó: "Sepan que cuentan conmigo y vamos a trabajar juntos para que aquello que cantamos tantos 24 de marzo, de ´adonde vayan los iremos a buscar´ sea no solo una parte de una canción sino también una realidad efectiva, gracias al fuerte compromiso del Estado argentino en la búsqueda de justicia, donde sea que se encuentren los criminales".



También recordó que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fueron un "proceso que se inició hace ya más de 15 años con el gobierno de Néstor Kirchner, y que estamos esforzándonos por continuar en la gestión actual".



"Esto no sería posible sin el trabajo de todos ustedes, por lo cual va en nombre del Estado argentino solo palabras de gratitud", dijo el embajador a los representantes de la asociación '24 de marzo' en Italia.



Agregó que "las puertas de la Embajada están abiertas" y confió que, desde que supo que iba a ser designado como diplomático en ese país, comenzó a interiorizarse sobre "las causas de delitos de lesa humanidad y sobre las que tienen trámites análogos en la Argentina".



En el mismo sentido, Carlotto manifestó su deseo de que "se cumpla" lo que ya es norma en Argentina desde hace años, que es "la Memoria, la Verdad y la Justicia en este camino de la búsqueda de la verdad" y celebró que el trabajo que realizan en Italia se haga "acompañadamente, en grupos de trabajo, a distancia o desde el lugar de los hechos".



Carlotto contó que con Abuelas viajaron "a Italia muchísimo cuando en Argentina no había justicia y se nos escuchó".



"Fueron juzgados a distancia un grupo de asesinos, y ahí conocimos a Jorge Ithuburu, presidente de la Asociación 24 de marzo y querellante en la causa junto con familiares", relató.



También celebró la incorporación a la causa del fiscal Franceso Caporalle "un fiscal maravilloso" que, dijo, sigue acompañándolas.



"Solo me resta desearles mucha suerte y esperanza, mucha fuerza, que se sientan acompañados por Abuelas de Plaza de Mayo y que en estos tiempos que no podemos vernos, seguimos trabajando y estamos para lo que necesiten", señaló.



Del encuentro participaron diversos organismos entre ellos de la Red del Derecho a la Identidad de San Juan, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, entre otros.



La extradición de Malatto fue solicitada por la justicia argentina hace varios años, pero fue negada por la Corte italiana en 2014.



En tanto, la organización “24 marzo Onlus” solicitó que primero sea encarcelado y procesado en el país europeo para luego ser trasladado a la Argentina.