Una ecografía gigante y el sonido de un corazón en el acto Provida

jueves, 10 de diciembre de 2020 18:46

Con la proyección de una ecografía que reproduce el sonido de un corazón en una pantalla gigante, comenzaron los preparativos del acto "celeste" ante más de 300 personas que se manifiestan contra el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, frente al Congreso de la Nación.



Mientras un grupo de percusión integrado por 9 jóvenes acompaña los cantos que son liderados desde el escenario, los manifestantes silbaban y gritaban "es mentira" al escuchar las declaraciones de los legisladores que se muestran a favor de la ley.



A la vez, en el cruce de Yrigoyen y Solís, bajo un gazebo donde se ubicaron unas 30 sillas, se celebran misas.



Ayelén Caffarena, abogada, expresó a Télam: "Estoy como parte de una mayoría celeste que intenta que los diputados y los senadores expresen la voluntad del pueblo a favor de las dos vidas; vemos que está bastante parejo".



En cuanto a la diferencia del debate actual con el que se dio en 2018, la letrada dijo que a su criterio la principal es "la situación social crítica que está atravesando la sociedad argentina" por lo cual consideró que el tratamiento del proyecto es "totalmente inoportuno".



En tanto, del lado "celeste", los vendedores ambulantes esperan la llegada de más manifestantes.



Maru, una vendedora de merchandising que ofrece barbijos "provida" a 150 pesos, dijo a Télam: "Estoy hace 4 horas y no vendí casi nada, hay poca gente todavía".



Otro vendedor, Jesús, que ofrecía banderas argentinas a 100 pesos, comentaba: "Viene muy tranquila la venta, pero me quedo de este lado porque es más tranquilo que el otro (en referencia al sector "verde")".



Y quitándole toda connotación a su decisión, explicó: "Vengo a ganarme el plato de comida".



De acuerdo al listado que manejaban los organizadores, al que accedió Télam, los oradores del acto serán los legisladores Vanesa Massetani (Frente de Todos), Alejandro "Topo" Rodríguez (Alternativa Federal), Carmen Polledo (PRO) y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), entre otros.



También se esperan las palabras del padre Pedro Bayá (cura villero de la Rodrigo Bueno) y Osvaldo Carnival (de la iglesia evangélica) y un miembro de la Asociación Síndrome de Down (Asdra) con el cierre a cargo de la conductora Viviana Canosa.