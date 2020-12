Junto a Cristina, el presidente llamó en la ExEsma a "no olvidar y pedir justicia"

jueves, 10 de diciembre de 2020 21:49

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el “verdadero reencuentro de los argentinos pasa por no olvidar y pedir justicia", al encabezar la entrega de los premios Azucena Villaflor en el predio de la ExEsma, durante un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del gabinete.



En el día de los Derechos Humanos, y al cumplirse hoy un año de su gobierno, el jefe de Estado se comprometió además a seguir con la entrega de este galardón a figuras comprometidas con la defensa de los derechos humanos, una usanza que comenzó el exmandatario Néstor Kirchner y que había estado suspendida durante los últimos años.



"Como Gobierno, queremos un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad. El verdadero reencuentro de los argentinos no pasa por el olvido, sino por tener memoria y reclamar Justicia”, señaló el presidente en uno de los tramos de su discurso.



“Hoy cumplimos un año de gobierno, justo el mismo día en el cual se celebra la recuperación de la democracia y el día de los derechos humanos. Estamos aquí para premiar a estas mujeres valiosas que han tenido que afrontar la tragedia más dolorosa que es la de haber perdido a un hijo. Pero a pesar de ello, nunca dejaron de pelear”, destacó el mandatario.



En ese sentido, y en una clara referencia a Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y militantes de los organismos que enfrentaron a la última dictadura militar, Fernández reconoció la terea de quienes "buscaron la verdad para que la mayor tragedia de la historia argentina tenga un correlato de justicia”.



El presidente reconoció además la trayectoria de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y víctima de la masacre de la Iglesia Santa Cruz, a cuya figura se homenajeó con este premio.



“Este premio le asigna valor a los que, como Azucena, lucharon por la justicia. Esa era la idea de esta distinción que durante cuatro años no se entregó. Hoy, me toca seguir a mí con lo que empezaron Néstor (Kirchner) y luego continuó Cristina”, subrayó Fernández.



Antes, la vicepresidenta se dirigió a la concurrencia y recordó que la última vez que había estado en la ExESMA fue hace cuatro años, luego de unas refacciones que habían sido llevadas a cabo por cooperativistas de los planes “Argentina Trabaja” y “Ellas hacen”, muchas de las cuales eran víctimas de violencia de género y que, gracias a los ingresos que obtuvieron por esas tareas, pudieron “formar un nuevo hogar lejos de los hombres que las maltrataban.



“En aquella oportunidad ya había un presidente electo y se hablaba de los subsidios. Pensaba que ojalá no los tuvieran que extrañar, y fue lo que sucedió. Hace cuatro años no vivíamos en Disneylandia, pero podíamos pagar las tarifas y los servicios. Nos desorganizaron la vida. Eso fue lo que sucedió”, indicó la expresidenta en alusión al gobierno de Mauricio Macri.



Cristina Fernández recordó la primera vez que Néstor Kirchner estuvo en la ExEsma, en 2004, cuando conoció a varios netos recuperados, entre ellos a Juan Cabandié, actual Ministro de Medio Ambiente de la Nación.



“Ese día, Néstor vino a inaugurar la política de Memoria, Verdad y Justicia y a revindicar los valores de una generación que integraba y que quedó diezmada”, remarcó la vicepresidenta



Por último, el Presidente le cedió la palabra a Lita Boitano, referente de la histórica agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, quien a los 89 años manifestó “estar viviendo un día hermoso” junto al jefe de Estado y a Cristina.



“Es un día hermoso el que estoy viviendo, acá en la ESMA. Estoy segura que los más de 5.000 compañeros que pasaron por este lugar, hoy están en el cielo junto a Néstor”, apuntó Lita, quien exhibía un pañuelo verde en una de sus muñecas en apoyo a las luchas feministas, el día en el cual se debate en Diputados la Interrupción Voluntaria del Embarazo.



Entre las personalidades distinguidas con este premio estuvieron un reconocimiento al fallecido Víctor Basterra, el fotógrafo que estuvo cautivo en la ESMA y retrató a sus captores y que fue entregado a sus hijos.



También fue distinguida Rosa Schonfeld de Bru, madre de Miguel Bru, desaparecido por la policía bonaerense en 1993; Lita Boitano; Iris Avellaneda, madre de Floreal Avellaneda, arrojado al mar durante la última dictadura; la Madre de Plaza de Mayo Vera Jarach y la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisnblit.



Autoridades de la AFI, entregaron además información que la ExSide colectó sobre los organismos de derechos humanos durante la última dictadura militar, y el cierre de la ceremonia estuvo a cargo de la cantante Hilda Lizarazu, que entonó la canción “La Cigarra”, de María Elena Walsh.