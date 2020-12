ANSES- AUH, AUE, asignaciones y jubilaciones: confirmaron el calendario con aumentos de diciembre

martes, 1 de diciembre de 2020 20:19

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció hoy el calendario de pagos previsto para el mes de diciembre para la Asignación Universal por Hijo ( AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, jubilaciones y pensiones, Prestación por Desempleo y Pensiones No Contributivas (PNC).



En el caso de la AUH, los pagos comenzará a partir del 10 de diciembre para los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0.



11 de diciembre: DNI en 1;



14 de diciembre: DNI en 2



15 de diciembre: DNI en 3



16 de diciembre: DNI en 4



17 de diciembre: DNI en 5



18 de diciembre: DNI en 6



21 de diciembre: DNI en 7



22 de diciembre: DNI en 8



23 de diciembre: DNI en 9



En el caso de las mujeres que perciben la AUE, el pago también comenzará el jueves 10 de diciembre para las personas con DNI terminado en 0



11 de diciembre: DNI en 1



14 de diciembre: DNI en 2



15 de diciembre: DNI en 3



16 de diciembre: DNI en 4



17 de diciembre: DNI en 5



18 de diciembre: DNI en 6



21 de diciembre: DNI en 7



22 de diciembre: DNI en 8



23 de diciembre: DNI en 9



Las personas que reciben la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 0 y 1 tendrán acreditado el pago el 15 de diciembre.



16 de diciembre: DNI 2 y 3



17 de diciembre: DNI 4 y 5



18 de diciembre: DNI 6 y 7



21 de diciembre: 8 y 9.



Los jubilaciones cuyos haberes no superen los $20.374 con DNI finalizado en 0 y 1 cobrarán el 10 de diciembre.



11 de diciembre: DNI en 2 y 3



14 de diciembre: DNI en 4 y 5



15 de diciembre: DNI en 6 y 7



16 de diciembre: DNI en 8 y 9



Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $ 20.374 con DNI finalizado en 0 y 1 cobrarán en las sucursales bancarias el 17 de diciembre.



18 de diciembre: DNI en 2 y 3



21 de diciembre: DNI en 4 y 5



22 de diciembre: DNI en 6 y 7



23 de diciembre: DNI en 8 y 9



Mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 3 de diciembre.



4 de diciembre: DNI 6 y 7



9 de diciembre: DNI 8 y 9



En tanto las personas que perciben la Prestación por Desempleo con todas las terminaciones de DNI recibirán el dinero el 22 de diciembre



Por otra parte, las personas que cobran las Asignaciones de Pago Único comenzarán a percibir el beneficio a partir del 10 de diciembre y hasta el 11 de enero. El pago estará dividido en dos quincenas: la primera comienza el 10 de diciembre y la segunda el 23 de diciembre.



También a partir del 10 de diciembre y hasta el 11 de enero próximo se abonarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las finalizaciones de documento.



Cómo y dónde consultar las fechas de cobro de Anses



A través de https://www.anses.gob.ar/informacion/ingreso-familiar-de-emergencia



En el calendario de pagos de Anses: https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos