8.037 fueron diagnosticadas con coronavirus en Argentina

martes, 1 de diciembre de 2020 21:53

Otras 198 personas murieron y 8.037 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 38.928 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.432.570 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.946 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,9% en el país y del 60,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 31,42% (2.526 personas) de los infectados de hoy (8.037) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.432.570 contagiados, el 88,18% (1.263.251) recibió el alta y 130.391 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 105 hombres, 27 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 19 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 2 en La Pampa; 2 en Mendoza; 7 en Río Negro; 3 en Salta; 1 en San Juan; 2 en San Luis; 4 en Santa Cruz; 7 en Santa Fe; 2 en Tierra del Fuego; y 17 en Tucumán.



También fallecieron 93 mujeres: 40 en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Chubut; 17 en Córdoba; 2 en Corrientes; 1 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 4 en Río Negro; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 2 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 9 Tucumán.



En este contexto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó hoy que las Fuerzas Armadas y los ministerios que intervienen en la logística y organización de la campaña de vacunación contra el coronavirus "ya están preparados para el 'día D'".



"La primera quincena de enero empezamos la campaña, que nos llevará un tiempo, pero nos permitirá vacunar a cinco millones de argentinos por mes", dijo Rossi a FM Rock & Pop.



Agregó que "la idea es que antes de la finalización del otoño (del 2021) toda la población de riesgo, esenciales y los docentes tengan colocadas las dos dosis de la vacuna para que no ocurra lo mismo que en Europa, donde hubo una segunda ola" después del verano.



En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que el 1 de marzo van a comenzar las clases en 17 provincias y que "es fundamental que en 2021 la presencialidad sea la regla", ya que Argentina "va a tener una realidad epidemiológica muy positiva luego del verano".



El funcionario respaldó la decisión sobre la base de que "la mitad de las provincias tienen experiencia en las clases presenciales este año y, por otro lado, está la decisión del Gobierno en priorizar la vacunación de los docentes", que va a permitir agilizar la vuelta a las aulas, en declaraciones a canal 10 de Córdoba.



Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que se trabaja "para que lo antes posible estén llegando a la provincia las vacunas" contra el coronavirus y afirmó que "se espera poder vacunar a dos millones de personas por mes".



En declaraciones a Radio 10, Kicillof planteó que, desde mediados de este año, mantiene conversaciones con los proveedores de las distintas vacunas pero remarcó que "la compra será única desde Nación".



"Estuvimos trabajando con todos los proveedores en un plan que aspira a ser el más grande de la Argentina", explicó y apuntó que se estima que la primera que llegará es la vacuna rusa Sputnik V, "que está en fase final".



A nivel global, una cifra récord de 96.039 personas están internadas con la enfermedad en hospitales de Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, según cifras publicadas hoy por la plataforma especializada Covid Tracking Project.



De cara al invierno, Estados Unidos atraviesa su tercer y peor pico de coronavirus, que los expertos atribuyen al hecho de que las personas no cumplen con las recomendaciones sanitarias y pasan más tiempo en lugares cerrados por la llegada del frío.



El país registró ayer 157.901 nuevos casos y 1.172 muertes, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, que elevaron los totales a más de 13,5 millones de infecciones y más de 268.000 decesos.



En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que su Gobierno tiene previsto lanzar una vasta campaña de vacunación entre abril y junio del año próximo, tras vacunar a la población de riesgo y al personal sanitario a principios de 2021.



A la espera de la aprobación de las vacunas, Francia continuará con el confinamiento vigente desde hace un mes hasta el próximo 15 de diciembre, cuando iniciará un alivio gradual de las restricciones e instaurará un toque de queda nocturno, que será exceptuado las noches del 24 y 31 de diciembre.



En tanto, en el Reino Unido, el premier británico Boris Johnson pidió al Parlamento aprobar hoy nuevas restricciones en Inglaterra y dijo que el país debe "mantener la calma" hasta que las vacunas sean aprobadas y distribuidas.



En España, donde la segunda ola del brote causó más de 462.500 contagios y casi 9.200 muertos en noviembre, las autoridades pretenden mantener las restricciones durante las Fiestas, mientras que en Italia el Ejecutivo tiene previsto presentar mañana su nuevo decreto de cara a las festividades navideñas, para las que el ministro de Salud, Roberto Speranza, apuesta por "mayores restricciones".



En la región, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió hoy que la ayuda económica por el coronavirus no podrá extenderse más allá de este año y criticó a quienes así lo "pretenden", en tanto el Gobierno dio los lineamientos del plan de vacunación.



Brasil es el tercer país más afectado por la enfermedad, detrás de Estados Unidos e India con casi 6,5 millones de casos y 175.000 muertes, pese a lo cual Bolsonaro sigue insistiendo en minimizar la letalidad de la Covid-19 y despreciar toda medida de cuidado y prevención.



Por su parte, en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que un eventual plan de vacunación en el país contra el coronavirus comenzaría en el primer trimestre de 2021, con el objetivo de vacunar a 15,2 millones de chilenos.



Chile acumula 552.864 casos confirmados y 15.430 muertes desde que comenzó su brote de coronavirus, en marzo.