La vacuna rusa contra COVID tendrá resultados preliminares de la Fase 3 en dos semanas

lunes, 9 de noviembre de 2020 16:55

Antes que finalice noviembre habrá resultados preliminares del estudio de Fase 3 de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, informaron hoy desde el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia en una conferencia de prensa virtual con medios argentinos.



"No basta con evaluar los anticuerpos que genera una vacuna, la vacuna sólo puede apreciarse cuando se compara cuántas personas se enfermaron de las que recibieron la vacuna contra un grupo de control (placebo)", señaló en la conferencia Denis Logunov, vicedirector del Gamaleya y quien está a cargo del equipo de desarrollo de la vacuna.



Logunov indicó que "en las próximas dos semanas se publicará un resultado intermedio del ensayo clínico de Fase 3", que contempla alrededor de 40 mil voluntarios en Rusia, de los cuales una rama recibe la vacuna y la otra placebo.



El investigador informó que hasta el momento hay vacunadas 15 mil personas con la primera dosis y 14 mil ya recibieron la segunda.



"Hemos logrado buenos títulos de anticuerpos en las fases 1 y 2, y también inmunidad celular", recordó el investigador sobre los resultados publicados en The Lancet, e indicó que "nuestro objetivo es lograr un efecto duradero de la inmunidad".



En referencia a los efectos adversos, indicó que "no hubo ninguno de gravedad, y lo que se registró principalmente fue dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, todo leve a moderado".



Según se anunció la semana pasada, el gobierno argentino está negociando la posibilidad de que el país reciba 25 millones de dosis de la Sputnik V, de las cuales 10 podrían llegar en diciembre a un precio estimado por esquema (dos dosis) de 19,95 dólares en total.



Al ser consultado sobre este acuerdo, Kirill Dmitriev, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) -también presente en la conferencia-, confirmó que "se está trabajando con el ente regulador argentino (Anmat) y esperamos que se apruebe lo más pronto posible".



La Sputnik V es una vacuna que utiliza una tecnología que se llama "vector viral no replicante"; los vectores son virus que no tienen capacidad de reproducirse en el organismo (y por tanto son inocuos) y se utilizan para transportar material genético del virus del que se quiere inmunizar.



A diferencia de otras que utilizan esta tecnología, esta vacuna es la única que utiliza dos adenovirus humanos como vectores, uno diferente en cada dosis que se dan intramuscularmente con diferencia de 21 días; este principio activo se encuentra actualmente en proceso de obtención de una patente, que fue solicitada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya en mayo de 2020.



La vacuna recibió el certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia el 11 de agosto y, de acuerdo con las reglas adoptadas durante la pandemia, puede ser empleada para vacunar a la población en Rusia.



Actualmente se encuentra siendo probada en un estudio clínico de Fase 3 en Rusia y también se anunciaron ensayos clínicos en los Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela y Bielorrusia.



Además de producirse en Rusia, Dmitriev informó que "se está realizando transferencia de tecnología a socios estratégicos como India, Corea del Sur y China para que se pueda producir también en estos países".



Por otra parte, hoy los medios internacionales se hicieron eco de declaraciones de Oksana Drapkina, jefa terapeuta del Ministerio de Salud ruso y directora del Centro Nacional de Investigación Médica para la Terapia y la Medicina Preventiva en las que aseguraba que la eficacia de la Sputnik V es "superior al 90%" en base a la observación de los ciudadanos que la recibieron como parte del programa de vacunación masiva, independientemente del estudio clínico que lleva adelante el Gamaleya.



"Somos responsables del monitoreo de la eficacia de la vacuna Sputnik V entre los ciudadanos que la recibieron como parte del programa de vacunación masiva", dijo Drapkina según la agencia ANSA mientras era consultada sobre el anuncio de hoy de la vacuna candidata contra el coronavirus de Pfizer Inc y BioNTech.



Y continuó: "Sobre la base de nuestras observaciones, su eficacia también es superior al 90%. Pero la aparición de otra vacuna eficaz es una buena noticia para todos", dijo en relación a la vacuna de Pfizer.