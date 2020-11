Cómo funciona la vacuna Pfizer contra coronavirus que recibieron sanjuaninos

lunes, 9 de noviembre de 2020 16:28

Una de las vacunas más prometedoras y avanzadas en la lucha contra el COVID-19, que están desarrollando la farmacéutica estadounidense Pfizer y la compañía alemana de biotecnología BioNTech, arrojó datos positivos este lunes, según lo publicado por las compañías, que afirmaron que su vacuna contra el COVID-19 es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

En su ensayo voluntario en nuestro país, sanjuaninos participaron de las pruebas. Fabio Gelves fue uno de ellos y contó su experiencia a Diario La Provincia SJ.

Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma alemana BioNTech. Debido al reciente comienzo de los estudios, no es posible saber cuánto tiempo dura la inmunidad.

La vacuna está basada en la tecnología del ARN mensajero, que lleva instrucciones de ADN para que las células del cuerpo humano generen ciertas proteínas protectoras, destacó el portal Infobae. La misma comenzó sus ensayos en Alemania a fines de abril y en EEUU a principios de mayo.

“Nuestro objetivo fue demostrar que la vacuna candidata de ARN mensajero es segura y eficaz (en este caso inmunogénica, es decir capaz de producir anticuerpos que protejan contra la enfermedad), dos condiciones irrenunciables en la producción de cualquier vacuna”, comentó en su momento en diálogo con este medio el doctor Alejandro Cané, jefe de asuntos científicos y médicos de la división de vacunas de Pfizer.

Sobre las dosis y la cantidad de días que tardan en generar anticuerpos, el especialista indicó: “Las vacunas que utilizan el virus completo (atenuado o inactivado) con una sola dosis tardan 28 días en generar anticuerpos. Esta vacuna se usa con dos dosis: una el día cero y otra tres semanas después. A la cuarta se generan niveles altos y funcionales de anticuerpos”.

El primer estudio de Pfizer y BioNTech incluyó a 45 adultos de entre 18 y 55 años, y en él se probaron distintas dosis de la vacuna que, según las empresas, produjeron anticuerpos superiores a los de pacientes que se han recuperado de la COVID-19. En un comunicado, la jefa de investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer, Kathrin Jansen, dijo que los datos clínicos son positivos y que los trabajos se están llevando a cabo con la máxima urgencia.

La prueba en Argentina

En julio, Argentina fue seleccionada para formar parte del ensayo de la vacuna en fase III. Ante la aparición del coronavirus se iniciaron conversaciones para que fuera la Argentina el país que acompañe a Estados Unidos en la prueba de la vacuna de la compañía farmacéutica. Cuando esto comenzó -a mediados de mayo- había muchos países interesados. Fernando Polack, el investigador principal a cargo del ensayo clínico, señaló que “Muchas veces, si tenés el privilegio científico de participar en la evaluación de una vacuna, se contribuye a posicionar potencialmente mejor a tu país en la fila de espera de la distribución. De otro modo hay que aguardar que -en caso de que la vacuna sea eficaz- la fabricación escale y esperar detrás de países con más fuerza comercial o estratégica”.

Los ensayos, que tienen cada uno decenas de miles de participantes, son doble ciego, lo que significa que la mitad de ellos recibe una solución salina u otro placebo y los pacientes no saben qué tratamiento está recibiendo cada uno.

Y en agosto, se vacunaron los primeros voluntarios en el Hospital Militar Central. “Hay anotadas un poco más de 25 mil personas y eso nos llena de orgullo. Nosotros lo que hacemos es facilitar las instalaciones, equipos y parte de nuestros profesionales. Es muy importante para todos, ya que estamos ayudando a través de este convenio en la solución de esta pandemia pero también nuestro personal está adquiriendo experiencia, así que tiene un valor agregado", explicó el coronel Sergio Maldonado, director del Hospital Militar Central.

La vacuna, según especificaron desde las compañías, fue en general bien tolerada, aunque en algunos casos causó fiebres y dolores locales donde fue inyectada, pero sin que se detectase ninguna reacción grave. Las dos compañías usaron esta información recabada para llevar a cabo una prueba mucho más amplia, con hasta 30.000 participantes, que todavía está en marcha en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania y distribuida en 120 locaciones a nivel global.

Fabio, el sanjuanino que recibió la vacuna de Pfizer: "es una bendición"

Fabio Gelves es sanjuanino y lleva casi 20 años viviendo en Buenos Aires. Fue uno de los postulantes voluntarios, en total 4000, a recibir las dos dosis de vacuna contra coronavirus del laboratorio estadounidense Pfizer. Cumplido el calendario de colocación, asegura que se siente muy bien y una médica le aseguró que está inmune contra COVID.

"Lo mío es una bendición; me siento como si tuviera 20 años. También debo decir que tuve el coraje de colocarme la vacuna; todos lo tenemos y si la oportunidad se presenta, hay que animarse", destacó el hombre de 51 años a Diario La Provincia SJ. Se colocó la segunda dosis el pasado 11 de septiembre y, a diferencia de lo que ocurrió con la primera, no sintió malestares.

"A los 20 días volví a controles y me extrajeron sangre. A diferencia de las veces anteriores, se dispusieron a hablar más conmigo. Una médica, allí en el Hospital Militar, me dijo: "pregúnteme lo que quiera". Y me saqué las dudas, entre ellas si yo me puedo colocar la vacuna rusa. Y me respondió: "¿para qué Fabio? Si usted está inmune". Me dejó tranquilo y confiado", detalló.

Al sanjuanino le restan aún tres controles más, en el marco de la prueba. "En la próxima, ellos me llamarán y me harán una evaluación a distancia. Todos los viernes, me mandan una encuesta para completar acerca de qué síntomas he tenido y gracias a Dios, no me he sentido mal. Puedo hacer mi vida, con los cuidados que tenemos que tener por el COVID", agregó.

El proceso

A principios de septiembre, Fabio contó a este diario: "me inscribí por algo espontáneo; me surgió. Mi hijo menor tuvo coronavirus, fue asintomático y ya está recuperado; haciendo guardias porque se forma para ser Policía Federal. Estuvo cerca el COVID. Tengo fe en la ciencia y en Dios y puedo decir que me nació ser parte de esto. Quiero aportar desde mi lugar a que pronto, muy pronto esté la vacuna para superar esto. El 11 de septiembre, una movilidad me buscará para llevarme a recibir la segunda dosis", detalló a Diario La Provincia SJ.

El proceso, tras la confirmación que resultó elegido, fue bastante ágil. "Cuando quedé seleccionado, me dieron una charla informativa muy detallada con los requisitos, las posibles consecuencias y todo lo que necesitaba saber sobre la enfermedad. El día que me colocaron la vacuna estuve a las 17 hs. en el Hospital Militar y permanecí 5 horas. También, me dieron un kit con un termómetro, una barra de cereal, 2 barbijos y alcohol en gel. Me hicieron estudios médicos como análisis de sangre y el hisopado por COVID. Después, me colocaron la vacuna".

Tras ello, Fabio estuvo media hora en control y luego, una movilidad llevó de regreso a su casa en Ezeiza. "Cené con mi pareja, me acosté pero a las 2 de la mañana me dolía mucho la cabeza y el brazo donde me habían puesto la vacuna. Realmente, me alarmé pero aguanté. A la mañana, recurrí a una aplicación en el teléfono, que a uno le dan, para detallar cómo me siento cada día. Informé y me llamaron al instante los médicos. Me explicaron que los componentes están luchando con mis defensas. Una médica me dijo: "te han puesto la vacuna", detalló en referencia a que no le inyectaron el placebo.

Junto con ese dolor de cabeza que le dura entre media hora a 40 minutos, también tuvo molestias en los ojos. "Es como una picazón que va y viene. Pero podría haber tenido fiebre u otras reacciones que me informaron; no he sentido nada más", confirmó.

Y agregó que "la atención médica y el seguimiento es excelente. No me puedo quejar.