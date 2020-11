Otras 212 personas murieron y 5.331 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

domingo, 8 de noviembre de 2020 21:37

Otras 212 personas murieron y 5.331 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 33.560 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.242.182 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria agregó que son 4.608 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,1% en el país y del 59,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 29,15% (1.554 personas) de los infectados de hoy (5.331) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.242.182 contagiados, el 85,56% (1.062.911) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 136 hombres; 41 residentes en la provincia de Buenos Aires; 11 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 18 en Córdoba; 1 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 3 en La Pampa; 3 en La Rioja; 12 en Mendoza; 1 en Río Negro; 25 en Salta; 1 en San Luis; y 17 en Santa Fe.



También fallecieron 76 mujeres: 32 en Buenos Aires; 4 en Ciudad de Buenos Aires; 5 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 2 en La Pampa; 4 en Mendoza; 1 en Río Negro; 5 en de Salta; 1 en Santa Cruz; 20 en Santa Fe; y 1 en Tucumán.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.309 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 245; en Catamarca, 15; en Chaco, 122; en Chubut, 119; en Corrientes, 77; en Córdoba, 775; en Entre Ríos, 187; en Jujuy, 12; en La Pampa, 99; en La Rioja, 55; en Mendoza, 140; en Misiones, 3; en Neuquén, 154; en Río Negro, 126; en Salta, 36; en San Juan, 127; en San Luis, 54; en Santa Cruz, 176; en Santa Fe, 879; en Santiago del Estero, 170; en Tierra del Fuego, 178; y en Tucumán 273.



En este contexto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, reafirmó hoy que su cartera pondrá "toda la logística disponible" para que la vacuna contra el coronavirus, una vez que sea aprobada y llegue al país, pueda distribuirse "en el menor tiempo posible" en todos los "rincones" de la Argentina.



"Pondremos toda la logística disponible que tengan las Fuerzas Armadas hoy, sus medios de transporte terrestres y aéreos para lograr que la vacuna, una vez que la tengamos disponible, llegue a todos los rincones", dijo el funcionario a radio Rivadavia.



Rossi celebró la disminución de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires y evaluó "previsible que donde empezó antes, fundamentalmente en toda la zona del AMBA, llegase al pico primero y a partir de ahí empiece a descender".



Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a considerar "absurdo que se haya presentado como una cuestión ideológica" el origen de las vacunas y atribuyó esa situación al "desconocimiento".



El funcionario explicó a Radio 10 que la Argentina trabaja con laboratorios y países de todo el mundo que a su vez investigan diferentes vacunas, y celebró que ante la pandemia de coronavirus se haya contado con los insumos necesarios gracias a "la soberanía productiva de la Argentina".



En el plano global, el mundo superó hoy a los 50 millones de contagios de coronavirus, que sigue castigando con dureza a los países de Europa y empujó a distintos Gobiernos a establecer fuertes esquemas de confinamiento para intentar frenar la pandemia.



El sitio web de la universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU), que realiza el seguimiento en línea de la pandemia, contabilizó hoy 50.262.472 casos de Covid-19 a escala global, de los cuales 1.254.194 terminaron en muertes.



Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios hasta ahora (9.937.709), seguido por la India (8.507.754) y Brasil (5.653.561), de acuerdo con el recuento.



En la estadística de las defunciones por la enfermedad, Estados Unidos y Brasil mantienen las dos primeras posiciones, con más de 237.000 y más de 162.000, respectivamente, y siguen India (más de 126.000) y México (más de 94.000).



Además, el país más golpeado a nivel mundial por la enfermedad, Estados Unidos, marcó un nuevo récord de contagios y registró 126.742 en las últimas 24 horas, al tiempo que sobrepasó el umbral de 120.000 por tercer día, y 1.040 personas murieron, informó la cadena de noticias CNN.



Mientras que la segunda ola de contagios no da respiro a la región europea, algunos países se enfrentan a cifras alarmantes, incluso después de haber implementado medidas como confinamiento o toque de queda.



Alemania, por ejemplo comenzó el lunes pasado una cuarentena parcial que incluye el cierre de comercios no esenciales y que durará todo noviembre, pero la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva es casi similar a la registrada en abril.



Reportó 16.017 nuevos casos en la víspera, unos 7.000 menos que el día anterior, y 63 muertes, por lo que los números totales ascienden a 658.505 y 11.289, respectivamente, según el Instituto Robert Koch.



En Italia, el viernes entró en vigencia un toque de queda nocturno a nivel nacional y se cerraron las cuatro regiones más riesgosas, pero los contagios siguen aumentando.



También pasó en el Reino Unido, que ordenó un confinamiento con comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento cerrados hasta el 2 de diciembre, y hoy informó más de 20.000 nuevas infecciones y 156 fallecimientos durante el último día.



En Portugal, el primer ministro, António Costa, anunció hoy medidas restrictivas que entrarán en vigor mañana y se mantendrán hasta el 23 de noviembre que incluyen un toque de queda en 121 comarcas, incluidas Lisboa y Oporto, entre las 23 y las 5 y los próximos dos fines de semana de las 13 a las 5, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.



Rusia reportó en las últimas 24 horas, y por tercer día consecutivo, más de 20.000 contagios y 286 fallecimientos.



Fuera de la región también preocupa la situación de Irán, donde se registraron 459 fallecidos en un día, marcando un nuevo récord de decesos diarios.



La buena noticia proviene de China, que detectó 28 casos importados de coronavirus y ninguno de transmisión local por segundo día consecutivo, tras el brote detectado en la provincia de Xinjiang.