Asignación Universal por Hijo - Jubilaciones: quienes cobrarán el beneficio desde el 10 hasta el 24 de Octubre

viernes, 6 de noviembre de 2020 00:33

La Anses confirmó los calendarios de pago del mes de noviembre 2020 para jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) , de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).



El primer pago será mañana para las Pensiones No Contributivas (PNC), mientras que los haberes de jubilados y pensionados y las AUH , AUE y SUAF comenzarán a abonarse a partir del 10 noviembre.



A partir del 10 de noviembre se iniciará el pago a los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $20.374 con DNI finalizado en 0; el miércoles 11 con DNI: 1; el jueves 12: DNI 2; el viernes 13 DNI: 3 y4 ; y el lunes 16 DNI: 5.



El martes 17 cobrarán los jubilados y pensionados con DNI terminado en 6;; el miércoles 18 DNI: 7; el jueves 19 DNI: 8; y el viernes 20 DNI: 9.



Mientras que los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $ 20.374 y con DNI finalizado en 0 y 1 cobrarán el martes 24; con DNI: 2 y 3 el miércoles 25; con DNI: 4 y 5 el jueves 26 y con DNI: 6 y 7 el viernes 27; y con DNI: 8 y 9 el 30 de noviembre.



En tanto los titulares de las AUH y Familiar por Hijo con DNI terminado en 0, tendrán acreditado su dinero el día 10/11; con DNI: 1, el día 11/11; con DNI: 2, el día 12/11; con DNI: 3, el día 13/11; con DNI: 4 el 16/11; con DNI: 5, el 17/11; con DNI: 6, el 18/11; con DNI: 7, el 19/11; con DNI: 8 el 20/11 y con DNI: 9 el 24/11.



A su vez, las mujeres que perciben la AUE con DNI finalizado en 0 podrán retirar su dinero con la tarjeta de débito el 10/11; con DNI: 1 el 11/11; con DNI: 2 el 12/11 y con DNI: 3 el 13/11.



El 16/11 recibirán el beneficio las mujeres cuyo DNI termine en 4; con DNI: 5 el 17/11; con DNI: 6, el 18/11; con DNI: 7 el 19/11, con DNI: 8 el 20/11 y con DNI: 9 el 24/11.



Las personas que reciben la Asignación Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 dispondrán del beneficio el 10/11; con DNI: 2 y 3 el 11/11; con DNI: 4 y 5, el 12/11; con DNI: 6 y 7 13/11; y con DNI: 8 y 9, el 16/11.



Mientras que los titulares de las Asignaciones Pago Único con todas las terminaciones de documento cobrarán las primera quincena entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre; y la segunda se abonará entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre próximo.



Las Asignaciones Familiares de PNC con todas las terminaciones de DNI se pagarán entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre.



Las personas que cobran la Prestación por Desempleo con DNI finalizado en 0 y 1 tendrán acreditado el dinero el 24 /11; con DNI: 2 y 3; el 25/11; con DNI: 4 y 5, el 26/11; con DNI: 6 y 7, el 27; y con DNI: 8 y 9; el 30/11.