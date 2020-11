Massa recibirá a organizaciones a favor y en contra de la legalización del aborto

jueves, 5 de noviembre de 2020 00:00

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y tres horas después a organizaciones antiabortistas nucleadas en la Mesa de Enlace Pro Vida.



De ambas reuniones participarán además dos diputados referenciados con el sector "verde" y otros dos con el "celeste", para mantener un equilibrio en las audiencias. Las reuniones estaban previstas para el miércoles de la semana pasada, pero el extenso debate en el plenario del proyecto de Presupuesto 2021 obligó a postergar los encuentros.



Las y los militantes a favor del proyecto planten la necesidad de tratar de forma "urgente" el proyecto sin el extenso debate que se dio en al año 2018, cuando la media sanción de Diputados no logró el visto bueno en el Senado. Por su parte, los representantes de las organizaciones Provida, expondrán sobre su postura de que “la vida no se debate”, y argumentarán que no es oportuno que se discuta el proyecto "en medio de una pandemia y con aumento de la pobreza".