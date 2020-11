La vacuna rusa en Argentina "será de aplicación voluntaria y bajo consentimiento"

miércoles, 4 de noviembre de 2020 09:44

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó hoy que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus que adquirirá el Gobierno nacional "será de aplicación voluntaria y bajo consentimiento".



En declaraciones formuladas a radio La Red, el funcionario bonaerense manifestó hoy que "el proceso de vacunación será muy arduo", y detalló que ayer, junto al ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, le presentaron "los lineamientos generales" del plan de vacunación al gobernador Axel Kicillof.



Expuso que, entre otras cuestiones, se trabaja en la compra "más rápida posible" de insumos y freezers para mantener la vacuna en frío, en la capacitación del personal y en el establecimiento de los lugares para aplicar las dosis.



"Ya veníamos trabajando el esquema de vacunación, que no hay que pensarlo a corto, sino a mediano plazo porque más allá de una vacuna en particular que llegue al principio, se irán incorporando otras vacunas para poder avanzar", aseguró Bianco.



En ese marco, detalló que "primero se vacunará al personal esencial, como el de salud y seguridad que son los más expuestos al contagio, y también a personas de riesgo".



Aclaró que "va a ser una vacunación voluntaria y bajo consentimiento, no será compulsiva" y estimó que "una vez que esté la fase 3 terminada, se analizará si ingresa dentro del calendario de vacunación" oficial.



Luego, el jefe de Gabinete manifestó que "el Gobierno nacional es quien distribuirá las dosis", pero reconoció que se estima que "llegarán a la provincia unas 6 millones de dosis".



"La provincia de Buenos Aires es la más populosa y una de las más afectadas por el coronavirus", subrayó y expresó que "se comenzará la vacunación, apenas esté disponible".



Bianco dijo que el pico de contagios se registró en el territorio bonaerense durante la última semana de agosto con 5.300 casos y apuntó que "el domingo pasado fueron 2.060, o sea que cayeron 60% en las últimas 10 semanas".



"Si continúa así, en diciembre habrá entre 1.000 y 1.500 casos", remarcó y puso de relieve que "otra buena noticia es que esta última semana se vio una caída importante de casos en el interior".