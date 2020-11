Ginés González García: "no vamos a llevar por la fuerza a vacunar contra COVID a nadie"

miércoles, 4 de noviembre de 2020 13:00

Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V y adelantó que el próximo mes recibirán casi la mitad de esa cantidad para que comience a ser aplicada cuanto antes en la población de riesgo.

Sin embargo, la noticia generó ciertas dudas en parte de la población, ya que las investigaciones sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna aún no son concluyentes. Por eso fueron muchos los que expresaron que no aceptarán someterse a la aplicación del medicamento hasta no sentirse seguros, destacó Infobae.

Ante la incertidumbre generalizada y la poca información que todavía se conoce, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló al respecto y con el objetivo de llevar algo de calma, adelantó que la vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria. En diálogo con C5N, el funcionario dijo que “trabajarán intensamente para convencer a la población de la importancia de inmunizarse” contra el coronavirus, aunque no será parte del calendario obligatorio.

“No vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar”, dijo González García. Sostuvo en ese sentido que “hay una corriente antivacunas y periodistas que ya dijeron que no se piensan vacunar" y calificó esta posición como un “comportamiento antisocial”. "La vacuna no es sólo prevención del individuo porque previene que no se muera, sino que evita que haya circulación del virus, y el coronavirus sólo circula a través de las personas. Entonces es así es como se termina con la pandemia, con la vacuna”, agregó.