El Consejo Federal de Educación define la reorganización de los ciclos lectivos en 2021

martes, 3 de noviembre de 2020 21:51

El Consejo Federal de Educación se reunirá mañana para establecer cómo se reorganizarán los ciclos lectivos del 2021 tras la suspensión de las clases presenciales este año por la pandemia de coronavirus, mientras que también se tratará la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de regresar a las aulas el 17 de febrero.



Será la asamblea número 100 del Consejo Federal, organismo encargado de la concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional para asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional.



La asamblea empezará a las 9 a través de una videoconferencia y en su transcurso los ministros de educación de todas las provincias darán cuenta de la forma en que planean reorganizar los aprendizajes el año próximo.



En este aspecto, expondrán cómo recuperar los contenidos que los alumnos eventualmente no hayan podido incorporar por las dificultades de conectividad a raíz de la implementación del sistema de educación a distancia.



A principios del mes pasado, el Consejo Federal, en forma unánime, había implementado un sistema de "semáforo educativo" mediante el cual se fijaron"criterios epidemiológicos" para poder realizar actividades educativas no escolares en espacios abiertos en lugares de riesgo medio de circulación del coronavirus.



Por esta situación, la Ciudad de Buenos Aires, que había manifestado la iniciativa de volver a las cases presenciales, inició actividades de revinculación y apoyo escolar en patios de escuelas y plazas.



"Se establecieron criterios epidemiológicos para dos instancias que se acordaron por unanimidad con las 24 provincias para dar más claridad en el regreso a clases presenciales pero no se estableció un regreso de forma presencial en ningún nivel educativo", dijo Trotta.



De acuerdo a lo resuelto, 24 distritos bonaerenses comenzaron también con esta modalidad, mientras que seis provincias, al tener niveles de circulación bajos de coronavirus, iniciaron clases presenciales en escuelas con alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, en forma progresiva.



La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, manifestó la semana pasada la intención de que la Ciudad vuelva a tener clases presenciales en escuelas a partir del 17 de febrero próximo.



Y señaló que la cartera educativa nacional "no tiene potestad" para decir a las jurisdicciones sobre el inicio del ciclo lectivo.



"No es una cuestión de deseo sino de la realidad epidemiológica”, afirmó el ministro de Educación y aseguró que "muchas veces la Ciudad plantea en los medios de comunicación un aspecto" del que luego se desdice en las reuniones del Consejo Federal de Educación.



"Hay que ser muy cuidadosos y no generar sobre expectativas”, recomendó.



Por su parte, los gremios docentes UTE y Ademys ratificaron que no estarán dadas las condiciones para volver a clases presenciales y remarcaron que en el período en el que se llevó a cabo la revinculación escolar en espacios abiertos, tres trabajadores de la educación se contagiaron de coronavirus.



De esta forma, la pulseada entre la Ciudad y Nación por el inicio de clases el año próximo se trasladará al Consejo Federal



Este organismo, desde su primera reunión en enero del 2007, lleva aprobadas 373 resoluciones, siendo la primera la del reglamento de funcionamiento el 27 de marzo de 2007.