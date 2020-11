Buscarán en las provincias a unos 300 mil nuevos beneficiarios de la AUH

martes, 3 de noviembre de 2020 18:52

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, dijo hoy que con la colaboración de los ministerios de Desarrollo Social de cada provincia se realizará la búsqueda de cerca de 300 mil niños y adolescentes de todo el país que no tienen ayuda, con el propósito de incorporarlos a la Asignación Universal por Hijo (AUH)



La tarea se efectuará en el marco de decreto firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, que permitirá incorporar a la AUH a más de un millón de niños y adolescentes que no tienen cobertura por parte del Estado, para lo cual se destinará una inversión de 30.000 millones de pesos.



A partir de la firma de esa norma, “hicimos un trabajo de búsqueda con los datos de nuestra base y ya detectamos y encontramos a más de 723 mil niños y adolescentes que no tienen una asignación familiar ni una asignación universal, y al resto, que son cerca de 300 mil, vamos a buscarlos con los ministerios de Desarrollo Social de cada provincia”, señaló la titular de la Anses



Raverta hizo declaraciones tras una recorrida por una delegación de la Anses ubicada en la localidad bonaerense de José León Suarez, a la que visitó para agradecer la labor de los trabajadores del organismo durante la pandemia y, a la vez, interiorizarse sobre la problemática de los beneficiarios del organismo.



Explicó que “queremos armar una inteligencia común con cada una de las provincias, con los intendentes, con los ministros de Desarrollo Social de las provincias y con las organizaciones que trabajan con la niñez, para construir, entre todos, un programa para identificar a cada chico y cada chica”.



Indicó que a través de esta red “se establecerá una búsqueda activa para que, por fin, en la Argentina no haya ningún nene, ninguna nena, que no tenga su asignación universal”.