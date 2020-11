ANSES IFE4: ¿se viene un pago extra a fin de año?

martes, 3 de noviembre de 2020 15:09

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, aseguró que no está descartado el pago de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, pero no sería antes de fin de año.

El bono de $10.000, que se pagó en tres oportunidades a casi 9 millones de familias, no está del todo descartado aún pero sí en evaluación porque muchos sectores ya volvieron a la actividad.

Raverta señaló en Crónica TV: “seguimos evaluando cómo seguir sosteniendo las familias argentinas sabiendo que hay lugares en donde tal vez los trabajadores y trabajadoras pudieron volver a trabajar, también los monotributistas A y B, por lo tanto la dinámica de lo que fue pasando en distintos lugares de la Argentina, en distintas provincias y en distintas ciudades ha ido poniendo sobre la mesa situaciones diferentes”.

“Por eso el equipo económico está evaluando cómo sigue y de qué manera va a evolucionar. Si va a ser con una nueva prestación, si va a ser con un nuevo derecho, o con un nuevo pago. Esto es lo que se está evaluando por estos días”, agregó la funcionaria.

Por último destacó que el proceso de bancarización que se hizo para las familias que no habían tenido nunca una CBU, casi 2 millones y medio de personas, no habían estado bancarizados nunca antes del Ingreso Familiar de Emergencia. "Eso generó que pudiéramos decir que no solo tenemos registro de casi 9 millones de argentinos y argentinas que no tienen un ingreso estable registrado, sino que además están incluidas en el sistema bancario para seguir siendo sujeto de otros derechos o de otros ingresos que vayamos implementando en la medida que pase el tiempo”, destacó por último.

En este contexto, desde el Ejecutivo advirtieron en Infobae que es posible que la idea de focalizar y tener un padrón de beneficiarios “más fino” no se pueda llegar a aplicar antes de fin de año. “Pero tampoco se definió si habrá un IFE 4 tal cual lo conocemos”, explicaron.