Agencias de viajes consideraron "positiva" la reprogramación de los viajes de egresados

martes, 3 de noviembre de 2020 18:04

El integrante de la comisión de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), Adrián Manzotti, consideró hoy "positiva" la decisión del Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) de reprogramar los viajes de egresados o devolver parte de lo abonado a quienes no quieran utilizar esos servicios.



"La Resolución 498 del Ministerio brinda un marco legal para las reprogramaciones de los viajes estudiantiles durante todo 2021, que era una de las opciones más reclamadas por los usuarios", destacó Manzotti a través de un comunicado.



El especialista en Turismo Estudiantil de la Faevyt subrayó que esta medida es el fruto "del trabajo que venimos realizando junto al ministro Matías Lammens y tiene que ver con generar certidumbre en un contexto de pandemia inédito a nivel mundial".



"Las agencias de viajes seguimos trabajando con los destinos, con el Minturdep y el Ministerio de Salud para que se puedan realizar los viajes de egresados, porque todos queremos que los viajes se puedan hacer", remarcó.



Por último, Manzotti subrayó que para poder hacer los viajes de fin de curso "tenemos que lograr entornos seguros, por los chicos, los prestadores y los habitantes de los destinos" y sostuvo que "estamos atentos al calendario escolar de los alumnos que cursan los últimos años en primaria y secundaria para planificar los próximos viajes".



La Resolución 498 del Mintur marca que las agencias deberán reprogramar los viajes de egresados que no se puedan realizar a raíz de la pandemia de coronavirus y, en el caso de que los usuarios decidan la cancelación de estos servicios turísticos, tendrán que devolver una parte del importe abonado.



Además, dispone que la reprogramación de los viajes de fin de curso deberá efectuarse en un plazo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación dispuestas como consecuencia del Covid-19.



También establece que las agencias de viaje podrán retener el 25% del monto abonado en aquellos casos en los cuales los jóvenes decidan no utilizar esos servicios y que deberán devolver el resto del importe en dos cuotas mensuales y consecutivas a partir de la solicitud de reintegro por parte de los usuarios.



El segmento del Turismo Estudiantil moviliza a unos 150 mil jóvenes en más de 20 destinos nacionales y del exterior.



Los viajes de egresados alcanzaron en 2020 (se contratan por adelantado) un costo promedio cercano a los 70 mil pesos y provocan un impacto económico de 11.000 millones de pesos por año.