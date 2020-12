Habló Leopoldo Luque, el médico de Maradona: "no me reprocho nada"

domingo, 29 de noviembre de 2020 14:27

Leopoldo Luque, el último médico de Diego Maradona que fue imputado de "homicidio culposo", dijo esta tarde que él no se reprocha "nada" y aseguró que "se hizo lo mejor que se pudo" para tratar al exastro futbolístico.



"No me reprocho nada. Estoy orgulloso de lo que se hizo por Diego", señaló el médico, entre lágrimas, al atender a la prensa su casa de la localidad bonaerense de Adrogué, donde los investigadores policiales y judiciales realizaron esta mañana un allanamiento.

“Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé como lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”, afirmó.

Luego siguió: “Les dimos toda la información que quisieron, todo lo que necesitaban. Hubo mucha gente que me dio una contención bárbara. Lo que pidieron lo tuvieron. Se llevaron la historia clínica, con todos los registros de las atenciones que hice y de los profesionales que participaron de la atención. Después, dispositivos electrónicos de todo tipo. Me sorprendió, absolutamente. Cuando Diego fallece, llegué al lugar y estaba la fiscalía trabajando, siempre estuve a disposición de ellos. Son procedimientos legales que desconozco”.

En sus declaraciones, Luque sostuvo defendió su postura. “Se lo que hice, sé como lo hice, pero lo que hice con Diego, por Diego, tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”.

“En cuanto a las cosas que se dicen no las puedo leer, yo estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Estuve a todo momento junto a él. Vi mucha gente a la que yo no había visto nunca. Yo soy neurocirujano, Diego odiaba a los médicos. Diego era mi amigo, yo estaba todo el tiempo con él. El necesitaba ayuda, no había forma de entrarle, él tenía autonomía, él decidía”.

“Él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle: ‘Con esto no podés decidir’. Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación con Diego. La de un padre con un hijo, la de un padre rebelde, porque no era ni de médico la relación. Yo hacía sugerencias y él aceptaba o no aceptaba. Yo lo acompañaba al médico, lo acompañaba hasta el dentista, porque sino estaba al lado, Diego no se sacaba ni una muela”.

Fuente: Telam e Infobae