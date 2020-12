Alberto Fernández: "Diego nos hizo felices a todos, ojalá que él haya sido feliz también"

sábado, 28 de noviembre de 2020 23:07



Esta semana, la Argentina y el mundo lloró por la muerte de Diego Maradona y este sábado PH decidió hacer un programa especial en su memoria. Un invitado especial fue el presidente Alberto Fernández quien hizo un móvil en vivo.

"Maradona es un personaje enorme. Los argentinos por ahí no somos conscientes. Hay una parte de la Argentina que está muy preocupado por la vida de cada uno y medir a los personajes por cómo viven. Cuando uno va por el mundo y dice que es argentino te dicen "ah! Maradona". Ha trascendido las fronteras de manera increíble. Los que amamos el fútbol sabemos que no vamos a volver a nadie como Maradona. Tuve la oportunidad de verlo de chiquito en mi querido Argentinos Juniors", recordó Alberto.

"Tuvo un liderazgo que no es fácil encontrar. Son personajes centrales en la cancha y en los vestuarios. Además, un hombre con una vida, siempre comprometida con los sectores más humildes. Muchas veces se lo dije a él: lo tuyo es un caso único porque tocaste el cielo con las manos pero no despegaste los pies de la tierra. A esa generosidad que tenía para con lo que más lo necesitan lo vimos estos días entre todos los que pasaban por su féretro. A mi juicio fue un hombre definitivamente comprometido con lo que creía".

Además, contó cómo fue que se enteró de la trágica noticia. "Fue un momento muy ingrato, fue un momento horrible enterarme que Maradona se había ido. En el acto le escribí a Claudia con quien había estado hablando unos meses antes en mi oficina. Le dije que me llamara por lo que necesitara. Me terminó llamando tipo 3 de la tarde, le dije que había pensado en dos opciones, en el Estadio en su nombre de Argentinos Juniors o la Casa de Gobierno. Ella me dijo que lo había hablado con las hijas y que creían que lo mejor era que fuese velado en la Casa de Gobierno. Inmediatamente le dije que sí. Organizamos las cosas sabiendo que íbamos a tener un aluvión de gente que se iba a querer despedir".

Fue Claudia junto Dalma y Gianina quienes decidieron los detalles del último adiós a Diego. "Ellos quisieron que todo terminara a las 16.00 horas y cuando la gente se dio cuenta de que no iba a llegar se abalanzaron y así ocurrieron los problemas. Quienes tenían que decidir cómo hacerlo y durante cuánto tiempo era su familia, lo que sí esperaba que todos en respeto a la memoria de Diego era que no todos íbamos a poder verlo. Cuando vieron salir el cuerpo de Diego, toda la gente muy tranquilamente dejó la plaza".

"Lo más impactante fue ver que nadie sabía dónde ni a qué hora iba a ser sepultado e inmediatamente la gente salió a las calles para despedirlo. Los puentes estaban repletos de gente, incluso la autopista. Eso demuestra la capacidad que tuvo Diego aún en su muerte de movilizar a los argentinos".

"Respiro hondo para poder seguir hablando. Nos pasa a todos. Hay algo que una vez me contó Maradona, que era que en los mundiales arengaba a sus compañeros diciéndole que tenían que ganar porque tal vez esa era la única alegría que podían tener todos los argentinos. Qué distinto sería el país si todos pensáramos así. En el epitafio de Diego le pondría la palabra "Gracias", fue una palabra constante en la boca de la gente cuando veía pasar el féretro. Él nos hizo felices a todos, ojalá que él haya sido feliz también", sentenció Alberto Fernández.