Rossi: "planear el plan de vacunación nos pone muy optimistas"

miércoles, 25 de noviembre de 2020 09:52

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló hoy que "empezar a planear el plan de vacunación" contra el coronavirus "nos pone muy optimistas" y afirmó que se debe "tener todo organizado antes de fin de año para comenzar la vacunación en enero".



"Hace un mes que venimos trabajando con el Ministerio de Salud en el plan de vacunación", dijo hoy Rossi en declaraciones a radio El Destape, en las que señaló que "el solo hecho de empezar a planear el plan de vacunación nos pone muy optimistas".



Ayer, tras la primera reunión en Casa de Gobierno del Comité de Vacunación, que encabeza el presidente Alberto Fernández e integran cuatro ministerios, el titular de la cartera de Salud, Ginés González García confirmó que se prevé iniciar la vacunación en la primera quincena de enero.



En ese sentido, Rossi precisó hoy: "Tenemos que tener todo organizado antes de fin de año para comenzar en enero" y detalló: "Hay un plano que es el viaje de la vacuna, desde Ezeiza a todas las provincias. Ahí la Fuerza Aérea, el Ejército y el Correo van a jugar un rol importante".



"El operativo de vacunación está articulado con los gobiernos provinciales y sus ministerios de Salud porque serán las provincias las que definirán donde hacen los vacunatorios", agregó.



Sobre el rol de los militares, Rossi manifestó que "las Fuerzas Armadas van a aportar logística y también médicos y enfermeros".



"Aportamos también la experiencia de organizar elecciones. El padrón electoral es un gran ordenador", dijo el funcionario nacional que además apuntó que el Ministerio del Interior "ya identificó a más de 7 millones de adultos mayores para comenzar a vacunar".



Otro de los puntos que destacó Rossi fue la incorporación de los docentes en la primera etapa de vacunación.



"El presidente Alberto Fernández pidió expresamente que se incluya a los docentes entre los primeros que se vacunen", aseveró el ministro y remarcó que "el cien por ciento de las vacunas las va a comprar el Estado nacional y se van a aplicar de forma gratuita".



Rossi aclaró que "la vacuna no será obligatoria, pero habrá una campaña para que los argentinos se vacunen" mientras que estimó que "la sociedad argentina va a concurrir masivamente a vacunarse".



Sobre cual será la primera vacuna en aplicarse, el titular de la cartera de Defensa señaló que será "la primera vacuna que esté. En principio, será la rusa".



En ese sentido, consideró que los "argumentos de una vacuna sí y otra no son de la edad media" al mismo tiempo que insistió en que "la primera vacuna que esté será la que apliquemos".



Al finalizar, Rossi aseveró que "el Presidente nos dijo que tenemos que hacer no solo el mayor plan de vacunación de la historia sino el mejor de la historia".