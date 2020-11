Katopodis contra "aumentos injustificados de precios y falta de oferta" en materiales de construcción

miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:34

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, explicó hoy que fue a partir del registro de "un aumento injustificado en los precios" de materiales de la construcción y "la falta de oferta" que el Gobierno tomó la decisión de aplicar sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento a aquellas empresas del sector que acopien insumos como una maniobra especulativa.



"En las próximas horas va a haber sanciones para las situaciones en las que encontremos una actitud especulativa", indicó el ministro en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 750.



Katopodis cuestionó la especulación al afirmar que "siempre es condenable pero más aún en este marco de pandemia" y sostuvo que, con comportamientos de ese tipo, "se está poniendo en riesgo un eslabón importante en la reactivación económica como es la construcción".



"No vamos a amenazar como dicen algunos medios, vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento", precisó Katopodis, quien señaló: "Notamos el aumento injustificado de precios en los insumos y la falta de oferta de esos insumos sin tener elementos que justifiquen esa faltante".



El presidente Alberto Fernández advirtió ayer, en el marco del acto por el Día de la Construcción, que el Gobierno será "inflexible" y va a hacer caer con todo el peso de la Ley de Abastecimiento contra quienes acopien de manera especulativa materiales para la construcción.



También el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, dijo que el desabastecimiento de materiales para la construcción "es multicausal", pero afirmó que en algunos casos "hay especulación".



En ese sentido, consideró que el Gobierno tiene que "usar todas las herramientas disponibles para que el país salga adelante".



En esa línea, Katopodis comentó que ya convocaron a la Cámara de la Construcción "para hacer un seguimiento riguroso", y añadió que se encuentran trabajando en una mesa conjunta con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aplica la Ley de Abastecimiento.



Además, el funcionario explicó que "la ley sanciona con inhabilitación o con clausura a las empresas que acaparen insumos y no estén abasteciendo".



"Hay que entender que el esfuerzo en la Argentina lo tienen que hacer los que pueden hacerlo, hace tiempo que la cancha está inclinada hacia el mismo lado", argumentó Katopodis, y dijo que "la responsabilidad empresarial del sector privado es acompañar el esfuerzo que venimos haciendo todos los argentinos".



"En la Argentina, cada vez que se han privilegiado políticas para beneficiar al sistema financiero, a los argentinos les fue muy mal. En la Argentina tiene que ser negocio trabajar y no la bicicleta financiera", concluyó el funcionario.