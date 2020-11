La economía cayó 6,9% anual en septiembre y mostró recuperación en relación a agosto

martes, 24 de noviembre de 2020 16:25

El nivel de actividad económica en su conjunto cayó 6,9% en septiembre en relación a igual mes del año pasado, al tiempo que marcó una mejora de 1,9% respecto a agosto, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el Intercambio comercial cerró octubre con un superávit de US$ 612 millones, por debajo de los US$ 1.768 millones de igual mes del año pasado. Este resultado fue producto de exportaciones por US$ 4.616 millones, un 21,8% menos que en igual mes del año pasado, contra importaciones por US$ 4.004 millones, con un retroceso de 2,8% interanual.

La actividad continuó recuperando en septiembre parte del desplome histórico que había mostrado entre marzo y abril como consecuencia de la cuarentena estricta en todo el país. En abril, el mes con el impacto más pronunciado de toda la serie histórica del organismo estadístico, la economía llegó a caer 25,4% de forma interanual.

De los 15 sectores económicos que conforman el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), seis tuvieron alzas en la comparación interanual, entre ellos el comercio mayorista, minorista y reparaciones (+5,8%) y la industria manufacturera (2,2%).

Por el contrario hubo otros rubros productivos que se mantuvieron con cifras negativas muy pronunciadas. Entre los que más incidencia tienen en la economía estuvieron transporte y comunicaciones (-19,0%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-50%).

Si bien las comparaciones interanuales permanecen negativas desde marzo, el ritmo de caída fue en desaceleración mes a mes por las reaperturas parciales. “(La economía) acumula la quinta suba mensual consecutiva y ya supera el nivel de marzo, ubicándose sólo 7% por debajo del nivel previo a la pandemia de febrero”, consideró el Ministerio de Economía en un comunicado posterior a la publicación del EMAE.