Vizzotti: Se espera contar con alguna de las vacunas "antes de fin de año"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, ratificó que se espera contar "antes de fin de año" con dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus, que será gratuita, y afirmó que los protocolos en los colegios "tendrán que seguir presentes, priorizando la presencialidad”.



La funcionaria nacional afirmó a Radio 10: "Estamos trabajando para que sea lo antes posible (la vacunación), depende del registro y aprobaciones de la vacuna. Esperamos poder contar con dosis de algunas de las vacunas que se presenten para la aprobación antes de fin de año. Habitualmente llegan de manera escalonada”.



Para ese entonces, "esperamos tener un poco más de un millón de dosis, para que ese escalonamiento pueda ir dando respuesta a la demanda que esperamos vamos a tener de la vacuna", agregó. “El objetivo es vacunar primero a doce millones de personas, mayores de 60 años, personal de Salud y Seguridad, y personas de entre 18 y 59 en condiciones de riesgo”, abundó la funcionaria.



Vizzotti precisó además que la campaña de vacunación contra el coronavirus equivaldrá "al 130% de lo que se hace en un año" con todas las vacunas a nivel nacional. “La vacuna no será obligatoria. Planeamos construir confianza y esperamos que esa adhesión sea alta. Esperamos que mucha gente decida vacunarse", añadió.



"El Estado va a adquirir el 100% de las vacunas y la población las va a poder recibir en los centros de salud sin costo, independientemente" que la persona "pertenezca al sector salud público o privado". Respecto a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, de que "la cuarentena fue larga, ineficaz y destructiva" Vizzotti sostuvo que "Si no se hubiera hecho el aislamiento, el impacto de la pandemia hubiera sido importantísimo".



Y consideró: "El análisis hay que hacerlo al final de la pandemia y todavía falta mucho". En cuanto a las clases presenciales, Vizzoti señaló que la decisión de retomarlas “está delegada en las provincias. No están prohibidas; más de la mitad de las provincias tienen algún tipo de clases presenciales".



"El objetivo del año que viene es mantener la presencialidad. Hay cuidados que llegaron para quedarse y tendrán que mantenerse el año que viene. Los protocolos en los colegios tendrán que seguir presentes priorizando la presencialidad”, concluyó.