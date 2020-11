Pérsico, sobre la pandemia: "son necesarias medidas más focalizadas que el IFE"

domingo, 22 de noviembre de 2020 10:49

El secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sostuvo que en este momento de la pandemia de coronavirus "son necesarias medidas más focalizadas" que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



En una entrevista que hoy publica el diario Clarín, Pérsico negó la posibilidad de ajuste: "Se ha puesto de moda esa palabra, pero no creo que sea así", reflexionó.



"Hay que medir lo que fue el gasto del Estado durante el año y ahí uno ve que fue un periodo muy expansivo por la pandemia. Lo que sí hay ahora es un cambio de prioridades", aseguró



"Nosotros vinimos al Estado a hacer otra cosa, no el IFE. En determinado momento necesitábamos sostener a los trabajadores y hoy lo que necesitamos es prender los motores de la economía otra vez", remarcó.



Además, el funcionario opinó que "el subsidio es una herramienta muy neoliberal" y en cambio "lo que hay que hacer son planes de trabajo y darle más herramientas a la economía popular".



Sobre los efectos de pandemia aseveró recién habrá una medición de su daño social en marzo próximo.



"Está claro que hubo un daño en cuanto a lo laboral, y también un daño psicológico en los pibes. Hubo muchos daños", agregó.



En ese sentido, marcó la importancia de la escuela en este contexto.



"Hubo un buen programa a distancia, pero no hubo difusión. Ahora, de acá en más, si no hacemos un esfuerzo muy grande para que los pibes vuelvan a la escuela, va a ser muy difícil", apuntó.



Sobre la dualidad entre ser dirigente social y funcionario, explicó: "No me condiciona estar adentro del Gobierno porque mi base social apoya a este gobierno".